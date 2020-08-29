ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ефективно і доступно: дві дієві маски для очищення і омолодження в домашніх умовах

Автор: Lite

Домашня маска 3-в-1 і омолоджуюча допоможуть зробити шкіру чистою і красивою

Домашні маски – відмінний засіб заощадити і зробити ефективний засіб з повністю натуральних інгредієнтів. Багато хто з них прекрасно справляються зі своїми функціями (очищення, зволоження, живлення тощо) не гірше магазинних аналогів. Власниця косметичного бренду і б'юті-блогер Ірина Шарк запропонувала топ-2 маски з мінімальною кількістю інгредієнтів, які допоможуть стати красивіше і молодше.

Експерт навчила готувати очищувальну, зволожуючу і відбілюючу маску 3-в-1.
Інгредієнти, як завжди, дуже прості і доступні кожній:

  • Банан – 1 шт.
  • Сода - 1/2 ч. л.
  • Йогурт - 1 ст. л.

Всі складові змішати в бленкере, нанести на обличчя і потримати 15 хвилин, змити. Маску варто робити раз на тиждень.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вона глибоко очищає шкіру від забруднень завдяки соді, банан прекрасно зволожує, відбілює і навіть бореться з пігментними плямами.

Б'юті-експерт запропонувала також спробувати суперпросту омолоджуючу маску.

Популярні новини

Складових всього дві: картопля + яблуко. Рецепт: очищаємо від шкірки, з яблука видаляємо насіння, і подрібнюємо у блендері або на дрібній тертці.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тест-проба на чутливість. Нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 10 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

Головна цінність картоплі в холіні - це вітаміноподібна речовина, яка відповідає за молодість клітин.

І яблуко не даремно називають "молодільним". В складі велику кількість заліза, воно покращує кровообіг і допомагає у збагаченні клітин киснем, вирівнюючи колір обличчя і роблю шкіру пружною і зволоженою.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала спробувати сезонні маски для обличчя.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України красотамаска