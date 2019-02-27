Ефективне тренування, яке допоможе спалити зайвий жир (відео)

Головне правило цього тренування - не зупинятися між вправами

Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40, поделилась со своими подписчиками в Instagram видео убойной тренировки, которая точно поможет сжечь жирок.

⠀

"Важное правило этой тренировки - НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ! Между упражнениями переходим на шаг и восстанавливаем дыхание в течении 15 сек. Не забываем про воду!" - отметила она.

Тренировка Кроссфит. Двойное жиросжигание:

⠀

Длительность - 45 мин

⠀

Активная разминка - 7 мин.

⠀

Видео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Упражнение №1. Встаем в планку на руках. Руки чуть шире ширины плеч, пальчики смотрят друг на друга. Широкая постановка ног. Делаем отжимание, затем разворот, поднимаем руку в сторону. 1 мин.

⠀

Упражнение №2. Воздушный присяд с разворотом 180 градусов. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в стороны. Кто может, во время приседания дотрагивается одной рукой до пола, вторую назад и вверх). 1 мин.

⠀

Упражнение №3. Занимаем положение классической планки на руках. Подтягиваем колено к плечу. 30 сек одно колено, 30 сек. другое.



⠀

Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Упражнение №4. Стоим прямо. Приседаем в прыжке. Ноги ставим широко, носки слегка развернуты, колени слегка согнуты и смотрят по линии носков, руки в хлопке над головой. 1 мин.

⠀

Упражнение №5. Присяд со сменой ног. Ноги ставим широко, приседаем, поднимаемся и прыжке меняем ноги крест накрест или вперед назад. 1 мин.

⠀

Упражнение №6. Стоим прямо, одновременно поднимаем ногу и вытягиваем противоположную руку, стараясь коснуться ногой до руки. Живот напряжен, таз подкручен назад, плечи слегка скручены вперед. 30 сек. работаем на одну ногу, 30 сек. на другую.

⠀

И таких кругов у вас должно быть минимум ТРИ! Заминка - 5 мин.



Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Напомним, ранее эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина рассказала, почему тренировки не помогают похудеть

Мы также сообщали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова рассказала, как научиться ограничивать себя в сладком на благо фигуры.