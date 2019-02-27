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Ефективне тренування, яке допоможе спалити зайвий жир (відео)

Lite » Краса 27.02.2019 - 08:55
Ефективне тренування, яке допоможе спалити зайвий жир (відео)
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Головне правило цього тренування - не зупинятися між вправами

Експерт по схудненню і здорового харчування Катя Медушкіна, яка раніше розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40, поділилася зі своїми підписниками в Instagram відео забійного тренування, яке точно допоможе спалити жирок.

"Важливе правило цього тренування - НЕ ЗУПИНЯЄМОСЯ! Між вправами переходимо на крок і відновлюємо дихання протягом 15 сек. Не забуваємо про воду!" - зазначила вона.

Тренування Кроссфіт. Подвійне жироспалювання:

Тривалість - 45 хв

Активна розминка - 7 хв.

Відео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Вправа №1. Встаємо в планку на руках. Руки трохи ширше плечей, пальці дивляться один на одного. Широка постановка ніг. Робимо віджимання, потім розворот, піднімаємо руку в сторону. 1 хв.

Вправа №2. Повітряний присяд з розворотом на 180 градусів. Ноги трохи ширше плечей, носки злегка розгорнуті в сторони. Хто може, під час присідання доторкається рукою до підлоги, другу назад і вгору). 1 хв.

Вправа №3. Займаємо положення класичної планки на руках. Підтягуємо коліна до плеча. 30 сек одне коліно, 30 сек. інше.

 

Ефективне тренування, яке допоможе спалити зайвий жир (відео)

Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Вправа №4. Стоїмо прямо. Присідаємо в стрибку. Ноги ставимо широко, шкарпетки злегка розгорнуті, коліна злегка зігнуті і дивляться по лінії носків, руки в бавовні над головою. 1 хв.

Вправа №5. Присяд зі зміною ніг. Ноги ставимо широко, присідаємо, піднімаємося і стрибку міняємо ноги навхрест вперед або назад. 1 хв.

Вправа №6. Стоїмо прямо, одночасно піднімаємо ногу і витягуємо протилежну руку, намагаючись торкнутися ногою до руки. Живіт напружений, таз підкручений назад, плечі злегка скручені вперед. 30 сек. працюємо на одну ногу, 30 сек. на іншу.

І таких кіл у вас повинно бути мінімум ТРИ! Заминка - 5 хв.

Ефективне тренування, яке допоможе спалити зайвий жир (відео)
Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Нагадаємо, раніше експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкіна розповіла, чому тренування не допомагають схуднути

Ми також повідомляли, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова розповіла, як навчитися обмежувати себе в солодкому на благо фігури.

 

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