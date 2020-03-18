Дієтолог розповіла, чи потрібно відмовлятися від шоколаду, кави і хліба в процесі правильного харчування

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Дієтолог "пройшлася" по улюблених продуктах

Шоколад, горіхи, мед, яйця, макарони і хліб, кава і навіть волоські горіхи – ці продукти звичні для кожного з нас, але виявляється – вони не корисні, принаймні якщо вірити дієтам з Інтернету. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти розповіли, чи потрібно виключати ці продукти з раціону і чи справді те, чим харчувалися українці століттями, шкідливі для організму.

Нині дієти в моді, і тисячі українців відмовляються від споживання хлібу, меду та горіхів і навіть не п'ють кави. Бо вважають ці продукти шкідливими для здоров'я: яйця – це холестерин, хліб – це зайві вуглеводи, шоколад – надлишок цукру, а кава погано впливає на нервову систему… І помиляються, запевняють дієтологи.

«Житній хліб, бездріжджовий, цільнозерновий – дуже корисний. Тому що він містить вітаміни групи Б, він містить корисну клітковину, а також це високобілковий продукт», – коментує дієтолог Яна Кравченко в ефірі каналу «Україна».

Головне, знати міру і не об’їдатися. А кава – взагалі дуже корисна, каже дієтолог. Але цього напою варто вживати не більше двох чашок на день:

«Вона містить хлорогенову кислоту, яка допомагає нам у профілактиці хвороби Альцгеймера, вона стимулює діяльність нашого мозку».

Яйця – як курячі, так і гусячі або страусині – також корисні. Навіть з холестерином.

«1-2 яйця в день, якщо ви чоловік, а якщо ви жінка і ведете більш спокійний спосіб життя – 1 яйце. Це дуже корисно для будівництва наших мембран», – коментує дієтолог.

Також корисно щодня споживати шоколад, але не молочний, який справді містить багато цукру, а справжній – чорний. Цей продукт дає сили. Багато не потрібно – не більше п'ятдесяти грамів на день. Не варто також відмовлятися від макаронів. Але замість звичайних варто купувати пасту з твердих сортів пшениці і під час приготування не розварювати її, а робити, як кажуть шеф-кухарі, «аль денте» – щоб вона була трохи недовареною. А жменька горіхів наситить ваш організм корисними жирами на цілий день!