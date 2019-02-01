Дієтолог розповіла, чим загрожує брак сну

Якщо не хочете заробити ожиріння чи діабет - спіть достатню кількість часу
Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала о секретах правильного приготовления каш, предупредила о серьезных последствиях, к которым может привести недостаток сна. На своей странице в Instagram она отметила. что полноценный сон очень важен не только для здоровья, но и для стройности вашей фигуры.
"Сон является одним из элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод), лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания", - пояснила эксперт.
По ее словам, важно также то ,что недосыпание нарушает выработку гормона сна – мелатонина. Его низкий уровень в крови увеличивает риски лишнего веса на 40-60%!
"Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов. Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе", - подытожила Фус.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Напомним, эксперт развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40.
К слову, жена Дмитрия Ступки, телеведущая и тренер по правильному питанию Полина Логунова, рассказала о выборе витаминов и важности сбалансированного и здорового питания.
Мы также писали, что диетолог назвала распространенные причины, из-за которых не уходит лишний вес.