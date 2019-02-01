Дієтолог розповіла, чим загрожує брак сну

Якщо не хочете заробити ожиріння чи діабет - спіть достатню кількість часу

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала о секретах правильного приготовления каш, предупредила о серьезных последствиях, к которым может привести недостаток сна. На своей странице в Instagram она отметила. что полноценный сон очень важен не только для здоровья, но и для стройности вашей фигуры.

"Сон является одним из элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод), лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания", - пояснила эксперт.

По ее словам, важно также то ,что недосыпание нарушает выработку гормона сна – мелатонина. Его низкий уровень в крови увеличивает риски лишнего веса на 40-60%! Фото: (instagram.com/dietolog.fus)



"Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов. Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе", - подытожила Фус.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

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