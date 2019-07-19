Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради

Експерт по схудненню розповіла, що робити з крепатурою
Якщо ви новачок у фітнесі і зіткнулися з такою проблемою, як в біль в м'язах після тренування - не варто лякатися, це цілком нормально. Про те, як боротися з цим явищем та чому так відбувається, розповіла експерт по схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.
Біль в м'язах виникає, якщо:
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Ця біль виникає через мікротравм в м'язах. Після тренування вони відновлюються, і через кілька днів біль проходить. Це абсолютно НОРМАЛЬНЕ явище.
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀
Якщо ви тільки знайомитеся зі спортом, то з часом помітите – біль після тренувань мучить вас все рідше. Якщо після минулого тренування м'язи сильно болять – таку можна замінити розтяжкою. Все потрібно робити м'яко, плавно, не тягнути через біль.
Посттренувальний біль можна мінімізувати:
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
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Ілюстративне фото: (pexels.com)
Коли через біль ВАРТО турбуватися:
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Нагадаємо, експерт по схудненню Катя медушкина назвала ефективні вправи, які зміцнять спину.
До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина розвіяла міфи, які розповсюджують фітнес-блогери.
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