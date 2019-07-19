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Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради

Lite » Краса 19.07.2019 - 08:49
Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт по схудненню розповіла, що робити з крепатурою

Якщо ви новачок у фітнесі і зіткнулися з такою проблемою, як в біль в м'язах після тренування - не варто лякатися, це цілком нормально. Про те, як боротися з цим явищем та чому так відбувається, розповіла експерт по схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.

Біль в м'язах виникає, якщо:

  • ви ніколи не займалися спортом
  • була велика перерва в навантаженнях
  • навантаження було сильно збільшене
  • у вас нова програма і вправи, які ви раніше не виконували


Ця біль виникає через мікротравм в м'язах. Після тренування вони відновлюються, і через кілька днів біль проходить. Це абсолютно НОРМАЛЬНЕ явище.

Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Якщо ви тільки знайомитеся зі спортом, то з часом помітите – біль після тренувань мучить вас все рідше. Якщо після минулого тренування м'язи сильно болять – таку можна замінити розтяжкою. Все потрібно робити м'яко, плавно, не тягнути через біль.

Посттренувальний біль можна мінімізувати:

  • обов'язково робіть розминку і заминку. Важливо як "увійти" до тренування, так і "вийти" з нього
  • прийміть гарячий душ після тренування – регенерація тканин буде проходити швидше

Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради

Ілюстративне фото: (pexels.com)

  • займайтеся регулярно, без тривалих перерв
  • підключіть розтяжку 1-2 рази в тиждень, якщо ви активно займаєтеся і у вас багато силових тренувань

Що робити, якщо після тренування болять м'язи: прості поради
Ілюстративне фото: (pexels.com)

Коли через біль ВАРТО турбуватися:

  • біль виникає раптово, без приводу
  • є припухлість тканин або почервоніння
  • ви відчуваєте обмеження в русі, клацання або тріск у суглобі
  • біль посилюється з кожним днем
  • біль не проходить більше тижня

Нагадаємо, експерт по схудненню Катя медушкина назвала ефективні вправи, які зміцнять спину.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина розвіяла міфи, які розповсюджують фітнес-блогери.

 


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