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Чудодійна маска для росту і зміцнення волосся: домашній рецепт

Lite » Краса 01.06.2020 - 08:38
Чудодійна маска для росту і зміцнення волосся: домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

При регулярному вживанні дріжджових масок локони стануть живими і блискучими

За волоссям потрібно стежити постійно. Особливо у період міжсезоння локони страждають від нестачі вітамінів і корисних речовин в організмі. Ефективним продуктом для відновлення локонів вважаються дріжджі. Важко уявити продукт, більш корисний для волосся, ніж звичайні дріжджі. Недарма вони використовуються в якості основного інгредієнта великої кількості рецептів масок для волосся: у всьому світі популярні маски з дріжджів для росту волосся, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.

Дріжджі являють собою безліч мікроскопічних одноклітинних грибків, які містять велику кількість білка, вітамінів і мікроелементів. Вони дуже швидко засвоюються організмом і заповнюють недолік корисних елементів.

Дріжджі є хорошим регулятором діяльності сальних залоз, добре очищають шкіру голови, усувають запальні процеси.


При регулярному вживанні дріжджових масок локони стануть живими, блискучими, густими, посилиться їх зростання і припиниться випадання.
Завдяки своєму складу, цей продукт здатний сухим волоссю надати м'якість, тонким — силу і обсяг, а жирним локонам повернути природну красу і свіжість.

Чудодійна маска для росту і зміцнення волосся: домашній рецепт

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Живі дріжджі (в брикеті) - 4 ч. л.
  • Кефір - 3 ст. л.
  • Яєчний жовток - 1.


Всі компоненти змішати до однорідного стану, маску нанести на шкіру голови і коріння волосся, що залишилася суміш розподілити по всій довжині, голову утеплити, витримати 30-40 хвилин, змити теплою водою, помити голову звичним для вас способом.

Чудодійна маска для росту і зміцнення волосся: домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дивно швидко волосся почне набувати силу, здоров'я і разюче швидко прискориться його зростання.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 10 процедур.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.

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Автор: Lite

Теги Новини України волосыкрасота
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