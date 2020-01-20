Є до чого прагнути: Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункості

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос всього чотири місяці тому стала мамою вдруге - співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію. За час вагітності артистка набрала 15 кілограмів, проте зараз вже захоплює стрункою і підтягнутою фігурою. Зараз Санта з донькою і 11-річним сином відпочиває в Дубаї, де встигла вразити своїми формами в купальнику. У своєму Instagram вона розкрила секрет і докладно розповіла, що допомогло їй повернути стрункість.

За словами Дімопулос, їй добре допомагає інтервальне голодування. Зірка опублікувала фото 2-річної давності, на якому зображена в лосинах і топіку і демонструє витончену фігуру. Вона зазначила, що їй ще є до чого прагнути, однак зараз потрібно бути обережніше, так як вона годує дитину грудьми.

Санта докладно розповіла про цю систему харчування і перерахувала її плюси і мінуси.

"Мені здається, тільки лінивий не писав про ІНТЕРВАЛЬНЕ ГОЛОДУВАННЯ (ІГ). Але до мене стільки запитів на цю тему! Тому пишу). Давайте розберемося чому це стало модно і кому це потрібно. ІГ – це спеціальне обмеження часу прийомів їжі. Інтервали можуть бути різні – від 12 до 36 годин. Найпоширеніший і комфортний це 16/8, де вікно в 16 годин (можна пити тільки воду), а 8 - харчування (але не 8 годин підряд).

Приклад:

10:00 сніданок

14:00 обід

18:00 вечеря

16 годин перерву і знову сніданок у

10:00

Або розтягнути тільки 2 прийому їжі.

12:00 і 20:00 (для мене цей варіант ще краще)

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Користь ПГ:

при голоді запускається процес аутофагії

Аутофагія – природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні, що зменшує ймовірність виникнення деяких захворювань і подовжує життя. Простою мовою - самознищення застарілих і пошкоджених клітин та синтезу нових.

прискорення обміну речовин, зниження ваги

Прямого зв'язку між аутофагією і процесом схуднення немає, але за рахунок очищення клітин це відбувається саме з собою. Тут дуже важливо розуміти, що якщо ви будете поглинати більше 2000 кал за ці 8 годин, то ніякого схуднення не буде.

жироспалювання

Коли ми поїли, інсулін підвищується і наш організм розуміє, що надійшли поживні речовини ззовні, тому видобуток їх з жирової тканини можна припинити. Коли ж рівень інсуліну знижується, організм відкриває доступ до резервів.



Фото: Санта Дімопулос два роки тому (instagram.com/santadimopulos)⠀

Кому бажано практикувати:

Цукровий діабет 2 типу

Аутоімунні захворювання

Ожиріння

Спортсменам

Кому не можна голодувати:

Гастрит

Деякі захворювання (подагра, цукровий діабет, виразкова хвороба)

Тим, у кого ІМТ менше 18

Годуючим матерям

Найважливіше в ІГ:

обов'язково пити воду

дотримуватися тимчасових рамок

не об'їдатися за один прийом їжі

їсти тоді, коли відчуваєте відчуття голоду

Різко сідати на ІГ не варто У будь-якому випадку, краще проконсультуватися з лікарем! Я зараз намагаюся тримати 14/10 іноді, що абсолютно мені легко дається. А ви пробували ІГ? Фото 2 роки) є до чого прагнути", - поділилася артистка.

Пізніше вона відреагувала на отриману від користувачів мережі реакцію і зробила доповнення до своєї публікації, звернувши особливу увагу на те, що все дуже індивідуально.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Я за раціональність, за усвідомленість і здоровий підхід до всього! В продовження до попереднього посту. Прилетіло багато думок ЗА і ПРОТИ.

Я вкотре хочу звернути вашу увагу, що я пишу про СВІЙ досвід. Я #никогонеучу як треба! Більше того, лікар навіть мені не рекомендував практикувати дану методику (інтервальне голодування), тому що у мене загин жовчного (у багатьох такий діагноз) і таке харчування може викликати застій жовчі. Але саме завдяки ІГ я 3 роки тому скинула 4 кг, які ніяк не хотіли покидати моє тіло!

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Раз на рік я проходжу обстеження та очищення організму, уважно стежу за здоров'ям, харчуванням і самопочуттям. До чого і вас закликаю. Не слухайте і не слідуйте сліпо за чужим досвідом! Прислухайтеся до себе і свого організму, він знає краще за інших, що вам потрібно. Всі ми унікальні, індивідуальні і особливі, пам'ятайте про це", - написала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зворушила ніжним фото з дітьми з Дубая.