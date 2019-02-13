Аніта Луценко показала, як прибрати в'ялий живіт і підтягти м'язи рук (відео)

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Для виконання вправи потрібен тільки фітнес-килимок і ваше бажання

Аніта Луценко продовжує "випробування" корисним викликом "14 днів без солодкого". Нагадаємо, що все просто: відома фітнес-тренер запропонувала своїм підписникам відмовитися від вживання солодкого на два тижні. Паралельно з цим Луценко щодня ділиться різними лайфхаками і вправами, які допоможуть легше перенести різку відмову і більш ефективно схуднути в період челленджа.

На другий день випробування Луценко тільки попросила пройти 10 тис. кроків. Пояснивши, що це мінімальна вимога для нормального функціонування тіла.

"Якщо ви не ворушитеся і ще регулярно їсте солодке, то немає сенсу взагалі дивуватися зайвому на боках! Це логічніше далі нікуди!" — каже Луценко.

А ось на третій день фітнес-тренер пропонує зміцнити м'язи живота, спини і рук. Для цього Луценко записала коротке відео — планка-гірка. Виконувати вправу треба по 3 підходи (по 20 раз). Зазвичай, перед початком активного тренування слід самостійно розім'ятися хоча б пару хвилин.

Планка-гірка — вправа від Аніти Луценко (виидео: instagram.com/anitasporty)

До речі, цю вправу ви цілком можете чергувати разом з іншою вправою від Аніти — присідання на стілець, що допоможуть зробити стрункі ніжки і пружні сідниці. Виконувати її також слід по 3 підходи по 20 присідань. Між підходами робіть перерву — 20 секунд.

Також нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого. Фітнес-тренер наголосила, що багато, припинивши їсти солодке, зіткнуться з проблемою — "а що тоді взагалі можна їсти".