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Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікіні

Lite » Краса 06.08.2019 - 22:29
Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/galfloripa)

38-річна красуня не втомлюється демонструвати фігуру

Алессандра Амбросіо днями поїхала разом з коханим, дітьми та подругами в подорож. Всією компанією вони вирушили в круїз з Італії, і чергова зупинка – Позітано. Крім звичного набору розваг, які включають купання, засмагання, ігри і прогулянки, дівчина не забуває про роботу. На кожній зупинці вона робить чергову фотосесію в купальниках своєї марки GAL Floripa.

Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікініАлессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікініАлессандра на відпочинку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Вчора, 5 серпня, вона засинала мережу ніжними фото з коханим. А сьогодні справа дійшла до більш гарячих кадрів. Алессандра приміряла яскраво-червоний купальник, який підкреслив досконале тіло популярної моделі і колишнього "ангела" Victoria's Secret. Дівчина позує, сидячи на скелі, а також у весь зріст. Пишні груди, тонка талія, довгі точені ноги і залізний прес – Алессандра виглядає так, немов проводить в спортзалі весь вільний час. Хоча сама вона не раз зізнавалася, що форму їй допомагають відточувати довгі години на пляжі, плавання і любов до фруктів і овочів.

Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікініАлессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікініМодель для Vogue (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Незважаючи на те що Алессандра вже практично не бере участь у показах, світ моди її не відпускає. Відмінна форма Амбросіо, її свіжість і краса захоплюють глянцеві видання, а також численних дизайнерів. Приміром, нещодавно вона знялася для Vogue Greece. Зйомка була натхненна 90-ми. Дівчина приміряла довгі плащі, брючні костюми, об'ємні жакети, спокусливі боді, легінси і ботфорти.

Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в бікініАлессандра обожнює демонструвати тіло (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На обкладинці вона постала в піджаку-оверсайз на голе тіло, який практично повністю відкрив голі груди Алессандри, підкреслив вишукану лінію рук і стрункість ніг. До речі, для фотосесії їй створили незвичайний образ і підібрали перуку з короткими чорними волоссям. Потрібно визнати, що їй з її правильними рисами обличчя і модельною "універсальністю" можна дозволити собі будь-який експеримент!

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