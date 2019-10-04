53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості

Сінді Кроуфорд в цьому році відзначила 53 роки. Але в цю цифру віриться насилу. Супермодель 90-х досі виглядає свіжою і підтягнутою, завдяки чому бере участь в безлічі рекламних кампаній. Секретами своєї молодості Сінді регулярно ділиться. Здоровий сон, багато чистої води, регулярні заняття спортом, грамотний догляд за шкірою... А днями зірка розповіла ще один бьюті-секрет.

Сінді Кроуфорд обожнює сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Як виявилося, Сінді регулярно відвідує сауну. Модель опублікувала фото з сауни у своєму мікроблозі і написала: "Скучила за ранковою сауною. Нарешті вдома". На фото вона абсолютно без косметики, тому видно, що шкіра просто світиться здоров'ям. Після Сінді додала ще одне фото, також без макіяжу.

Сінді все ще у відмінній формі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не сховалося від очей фоловерів і бездоганна фігура культової моделі. Адже Сінді, яка з молодості надихала всіх на регулярні заняття, все так же регулярно трудиться над нею в спортзалі. В її мікроблозі можна знайти масу відео зі спортзалу і фото з йоги. А сауна, як відомо, тільки допомагає зробити тіло ще більш досконалим.

Модель обожнює правильне харчування (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також Сінді – справжній фанат здорового харчування. Вона починає день з вітамінних смузі, обожнює зелені салати, а також корисні білки. За словами моделі, вона давно відмовилася від кави і солодощів, а овочі і зовсім обожнює вирощувати сама. До такого режиму вона привчає і всю родину – коханого чоловіка Ренді Гербера, а також дочт Кайю і сина Преслі.

Кайя Гербер на показі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Що ж, не дивно, що дочка Сінді – 18-річна Кайя Гербер – така струнка. До речі, дівчинка вже стала не менш успішною, ніж знаменита мама. Юна красуня брала участь у безлічі показів самих топових брендів. Включаючи Chanel, Valentino, Alexander McQueen.