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53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості

Lite » Краса 04.10.2019 - 20:31
53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель 90-х показала будь б'юті-процедуру

Сінді Кроуфорд в цьому році відзначила 53 роки. Але в цю цифру віриться насилу. Супермодель 90-х досі виглядає свіжою і підтягнутою, завдяки чому бере участь в безлічі рекламних кампаній. Секретами своєї молодості Сінді регулярно ділиться. Здоровий сон, багато чистої води, регулярні заняття спортом, грамотний догляд за шкірою... А днями зірка розповіла ще один бьюті-секрет.

53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості

53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодостіСінді Кроуфорд обожнює сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Як виявилося, Сінді регулярно відвідує сауну. Модель опублікувала фото з сауни у своєму мікроблозі і написала: "Скучила за ранковою сауною. Нарешті вдома". На фото вона абсолютно без косметики, тому видно, що шкіра просто світиться здоров'ям. Після Сінді додала ще одне фото, також без макіяжу.

53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодості

Сінді все ще у відмінній формі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не сховалося від очей фоловерів і бездоганна фігура культової моделі. Адже Сінді, яка з молодості надихала всіх на регулярні заняття, все так же регулярно трудиться над нею в спортзалі. В її мікроблозі можна знайти масу відео зі спортзалу і фото з йоги. А сауна, як відомо, тільки допомагає зробити тіло ще більш досконалим.

53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодостіМодель обожнює правильне харчування (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також Сінді – справжній фанат здорового харчування. Вона починає день з вітамінних смузі, обожнює зелені салати, а також корисні білки. За словами моделі, вона давно відмовилася від кави і солодощів, а овочі і зовсім обожнює вирощувати сама. До такого режиму вона привчає і всю родину – коханого чоловіка Ренді Гербера, а також дочт Кайю і сина Преслі.

53-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет нев'янучої молодостіКайя Гербер на показі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Що ж, не дивно, що дочка Сінді – 18-річна Кайя Гербер – така струнка. До речі, дівчинка вже стала не менш успішною, ніж знаменита мама. Юна красуня брала участь у безлічі показів самих топових брендів. Включаючи Chanel, Valentino, Alexander McQueen.

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