5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

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Топ очолює сире м'ясо

Після радісної звістки про те, що Ви чекаєте дитину, виникає купа питань. І одне з перших - як змінити раціон, щоб малюк отримував виключно корисні компоненти і добре себе почував? Експерти назвали список заборонених і нерекомендованих продуктів для майбутніх мам, передає російське ЗМІ.

1. Сире м'ясо

Може містити лістерії. Симптоми: жар, головний біль, болі в шиї, діарея. Лістеріоз небезпечний для вагітних, тому що може спровокувати передчасні пологи або заразити дитину. Менш небезпечний просмажений стейк "rare" або "medium rare".

2. Сира або недоготовленная риба і морепродукти

Суші з сирою рибою роблять не так часто, але все одно краще попередити: там може бути сальмонела. У США від неї щороку помирає 450 осіб. У дітей і вагітних реакція на сальмонелу може бути дуже непередбачуваною, включаючи страшну діарею і зневоднення.

3. Деякі види готової риби

Марлін, великоокий тунець, макрель і акула можуть накопичувати в організмі ртуть, і під час вагітності харчуватися ними не варто. Ртуть впливає на ЦНС дитини і може призвести до відставання у розвитку. Краще харчуватися рибою, яка безпечна для організму - наприклад, сардиною. Також варто уникати копченої риби.

4. Непастеризований сир

Багато м'яких сири не піддаються пастеризації, і в них теж бувають лістерії. Нагадаємо, що лістерії - рід грамнегативних паличковидних бактерій. Деякі види є збудниками захворювань тварин і людини.

5. Сирі яйця

Головна небезпека сирих яєць в тому, що вони можуть стати джерелом зараження сальмонельозом. Звичайно ж, перед продажем продукт проходить спеціальний санітарно-епідеміологічний контроль, але, тим не менш, від ризику підчепити заразу ніхто не застрахований.

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Відео: РБК-Україна