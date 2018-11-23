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5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

Lite » Краса і здоров'я 23.11.2018 - 08:31
5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності
Фото: (pixabay.com)

Топ очолює сире м'ясо

Після радісної звістки про те, що Ви чекаєте дитину, виникає купа питань. І одне з перших - як змінити раціон, щоб малюк отримував виключно корисні компоненти і добре себе почував? Експерти назвали список заборонених і нерекомендованих продуктів для майбутніх мам, передає російське ЗМІ.

1. Сире м'ясо

Може містити лістерії. Симптоми: жар, головний біль, болі в шиї, діарея. Лістеріоз небезпечний для вагітних, тому що може спровокувати передчасні пологи або заразити дитину. Менш небезпечний просмажений стейк "rare" або "medium rare".

5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

2. Сира або недоготовленная риба і морепродукти

Суші з сирою рибою роблять не так часто, але все одно краще попередити: там може бути сальмонела. У США від неї щороку помирає 450 осіб. У дітей і вагітних реакція на сальмонелу може бути дуже непередбачуваною, включаючи страшну діарею і зневоднення.

5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

3. Деякі види готової риби

Марлін, великоокий тунець, макрель і акула можуть накопичувати в організмі ртуть, і під час вагітності харчуватися ними не варто. Ртуть впливає на ЦНС дитини і може призвести до відставання у розвитку. Краще харчуватися рибою, яка безпечна для організму - наприклад, сардиною. Також варто уникати копченої риби.

5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

4. Непастеризований сир

Багато м'яких сири не піддаються пастеризації, і в них теж бувають лістерії. Нагадаємо, що лістерії - рід грамнегативних паличковидних бактерій. Деякі види є збудниками захворювань тварин і людини.

5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

5. Сирі яйця

Головна небезпека сирих яєць в тому, що вони можуть стати джерелом зараження сальмонельозом. Звичайно ж, перед продажем продукт проходить спеціальний санітарно-епідеміологічний контроль, але, тим не менш, від ризику підчепити заразу ніхто не застрахований.

5 продуктів, яких слід уникати під час вагітності

Нагадаємо, Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні "суперзасоби" для схуднення.

Раніше вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограмів без дієт і виснажливих тренувань в залі. Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Ми також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які вбивають організм сильніше, ніж цукор. Вони радять ці продукти повністю прибрати зі свого раціону або в крайньому випадку - вживати в дуже невеликих кількостях.

Відео: РБК-Україна

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