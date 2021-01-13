20 гарячих фото Аліни Гросу, на яких вона зовсім не "маленька бджілка"

Аліна Гросу відноситься до типу артистів, які почали кар'єру в ранньому дитинстві. Ще будучи дитиною, дівчинка проявила себе як талановита артистка. З часом кар'єра співачки то йшла на спад, то знову стрімко підіймалася вгору.

Останнім часом Аліна знову активно взялася за запис пісень і гастролі. Між тим вихованка Ірини Білик підігріває інтерес до своєї персони звичайним для сучасного світу способом – з допомогою соцмереж.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

У Instagram Аліна, яка давно виросла в розкішну діву, завжди максимально відверта. Це стосується як особистого життя (дівчина тримає фанатів в курсі всіх перипетій), так і бажання продемонструвати своє тіло.

Як і більшість сучасних зірок, Аліна обожнює відверті вбрання, жаркі фото в купальниках і зйомки в яскравих образах. Так що гарячі кадри в її блозі не пропадають. Милуємося кращими з них.

Аліна Гросу на самих відвертих кадрах (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу безтурботно повеселилася з близьким чоловіком в Буковелі.

А далі - більше! Співачка навіть привезла нового коханого знайомитися з родичами.