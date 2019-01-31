VERA KEKELIA презентувала WOW-пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019

VERA KEKELIA - WOW!

Фаворитка Национального отбора на Евровидение 2019 VERA KEKELIA, которая ранее сделала неожиданное заявление о подготовке к Нацотбору, презентовала композицию WOW, с которой поборется за право представлять Украину на международной сцене конкурса. Сингл певица опубликовала на официальном Youtube канале.

Вера призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас:

"В основе этой песни лежит отчасти моя личная история, которая, я уверена, близка каждому. У всех рано или поздно бывает период разочарования - в себе, других, мире вокруг. Но если поверить в себя и свои силы, то все можно изменить. Моя песня о том, что именно за верой приходят изменения к лучшему, и каждый из нас в силах создать свой WOW-мир, в котором хочется жить".

Певица выступит в первом полуфинале 9 февраля под номером 3.

VERA KEKELIA впервые принимает участие в Национальном отборе, но за период сольной карьеры уже успела покорить слушателей сильным вокалом и харизмой. Ее дебютный сингл Похожи высоко оценили пользователи Интернета, а клип на дуэтную композицию Тобі с музыкантом DUDA сравнивают с короткометражным фильмом. Вера также является участницей проекта Женский Квартал студии Квартал 95.