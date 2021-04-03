Учасниця "Холостяка" шокувала розповіддю про рідкісну хворобу: мій випадок - один на мільярд

Учасниця проекту "Холостяк-11" стилістка Олександра Миколюк зробила зізнання у розмові з Михайлом Заливаком про свою важку рідкісну хворобу в дитинстві, і як їй видалили неоперабельну пухлину.

Про це 22-річна дівчина розповіла в четвертому випуску шоу "Холостяк" під час бесіди тет-а-тет з головним героєм проекту.

Саша зазначила, що дізналася про важке захворювання в 11-річному віці.

Дівчинка тоді добре вчилася в школі, подавала надії, активно займалася спортом, але через недугу від багато чого довелося відмовитися. Одного разу вона відчула сильний біль у голові, і з'ясувалося, що у Миколюк неоперабельна форма - пухлина основи черепа.

"Навіть серед онкології мій випадок унікальний - один на мільярд", - розповіла дівчина.

За її словами, у благодійних фондах їй офіційно відмовили в допомозі, оскільки ніхто не сподівався на одужання, і що їй вдасться вижити.

Учасниця шоу "Холостяк-11" Олександра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)

Щодня стан здоров'я погіршувався, головний біль посилювалася, з носа йшла кров, Саша втрачала вагу і перестала рости, у неї губилася координація та порушувалася функція мовлення.

"Мені загрожував параліч і смерть, лікарі не давали надії", - розповіла Миколюк.

Але, на щастя, сім'я змогла знайти лікаря, який взявся провести складну операцію. Вона тривала 14 годин.

"Батьки молилися, щоб я не тільки вижила, але й щоб, коли прокинулася, змогла поворушити пальцями... Найстрашніше в моїй хвороби - це загроза паралічу, яка була моїм вірним супутником. Мене чекав важкий курс реабілітації. А зрештою, я почала ворушити ногами, повернулася у спорт, почала робити те, чого не можуть робити за моїми мірками навіть здорові люд", - згадує Олександра.

Олександра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)

Доктора з Москви, який і врятував їй життя, дівчина називає своїм другим татом, "геніальною та фантастичною людиною".

"Це чоловік, який не побоявся пожертвувати своєю репутацією для того, щоб допомогти мені. Він отримав премію за розробку унікальної операції під його керівництвом. Він подарував мені другий шанс на життя", - поділилася Миколюк.

Зараз дівчина повністю здорова і тепер відзначає два дні народження: офіційний, і коли медики врятували їй життя.

Учасниця "Холостяк-11" Олександра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)