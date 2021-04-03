Участница "Холостяка" шокировала рассказом о редкой болезни: мой случай - один на миллиард

Участница проекта "Холостяк-11" стилист Александра Миколюк сделала признание в разговоре с Михаилом Заливако о своей тяжелой редкой болезни в детстве, и как ей удалили неоперабельную опухоль.

Об этом 22-летняя девушка рассказала в четвертом выпуске шоу "Холостяк" во время беседы тет-а-тет с главным героем проекта.

Саша отметила, что узнала о тяжелом заболевании в 11-летнем возрасте.

Девочка тогда хорошо училась в школе, подавала надежды, активно занималась спортом, но из-за недуга от многого пришлось отказаться. Однажды она почувствовала сильную боль в голове, и так выяснилось, что у Миколюк неоперабельная форма - опухоль основания черепа.

"Даже среди онкологии мой случай уникальный - один на миллиард", - рассказала девушка.

По ее словам, в благотворительных фондах ей официально отказали в помощи, так как никто не надеялся на выздоровление, и что ей удастся выжить.

Участница шоу "Холостяк-11" Александра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)

Ежедневно состояние здоровья ухудшалось, головная боль усиливалась, из носа шла кровь, Саша теряла вес и перестала расти, у нее терялась координация и нарушалась функция речи.

"Мне грозил паралич и смерть, врачи не давали надежд", - рассказала Миколюк.

Но, к счастью, семья смогла найти доктора, который взялся провести сложнейшую операцию. Она длилась 14 часов.

"Родители молились, чтобы я не только выжила, но и чтобы, когда проснулась, смогла пошевелить пальцами... Самое страшное в моей болезни - это угроза паралича, которая была моим верным спутником. Мне предстоял тяжелый курс реабилитации. А в конечном итоге, я начала шевелить ногами, вернулась в спорт, начала делать то, чего не могут делать по моим меркам даже здоровые люд", - вспоминает Александра.

Александра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)

Доктора из Москвы, который и спас ей жизнь, девушка называет своим вторым папой, "гениальным и фантастическим человеком".

"Это человек, который не побоялся пожертвовать своей репутацией для того, чтобы помочь мне. Он получил премию за разработку уникальной операции под его руководством. Он подарил мне другой шанс на жизнь", - поделилась Миколюк.

Сейчас девушка полностью здорова и теперь отмечает два дня рождения: официальный, и когда медики спасли ей жизнь.

Участница "Холостяк-11" Александра Миколюк (фото: instagram.com/manchkina5)