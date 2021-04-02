Учасниця "Холостяка" залишилася через коханого без квартири і грошей

Учасниця проєкту " Холостяк " гімнастка Єлизавета Крутікова зізналася, що її колишній бойфренд кинув її на велику суму грошей. Вона залишилася без житла і коштів.

Єлизавета Крутікова розповіла, що з першим хлопцем зустрічалася півтора року і розлучилися. Після розставання вони зустрілися, і хлопець несподівано почав говорити, що любить її та жити без неї не може. Також він поскаржився на проблеми з грошима, і Єлизавета позичила йому 7 тисяч доларів. Відтоді пройшло вже 6 років і дівчина йому дзвонить раз на рік, але хлопець посилається на важку ситуацію і відсутність роботи.

З другим бойфрендом стосунки тривали майже 5 років. Він був музикантом і Крутікова разом з ним працювала. Вона заробила гроші в США і вирішила купити квартиру у столиці, оскільки в той час ціни на нерухомість у Києві впали.

Сама поїхати в Україну вона не могла і довірила покупку квартири своєму бойфренду – він був єдиною людиною в Києві, яку вона знала і довіряла йому. Дівчина вислала йому 39 тисяч доларів, а він пообіцяв знайти перевіреного забудовника і купити квартиру.

Фото: instagram.com/elkrutikova

"Він сфотографував якісь документи, типу все ок. Я вже думала, що у мене є квартира у 20 років", - розповіла Крутікова.

Потім вона повернулася в Україну і її майже одразу викликали в іншу країну – запропонували новий контракт. У Німеччині дівчина провела ще майже півтора року. Там вона заробила 15 тисяч євро, які хотіла використати на ремонт квартири.

Бойфренд Єлизавети запропонував віддати гроші йому, щоб покласти їх на збереження у сейфі батька. Дівчина дуже любила хлопця і довіряла йому, і вважала, що почуття взаємні. Вона щодня від нього чула запевнення в почуттях і компліменти.

Фото: instagram.com/elkrutikova

Потім пара попрацювала ще по одному контракту, і на виручені гроші вони придбали хлопцеві машину.

"Я дуже довірлива людина, і, якщо відчуваю любов, я все віддаю", - зізналася Крутікова.

Через 3 роки рідні Єлизавети почали говорити, що хлопець водить її за ніс і немає ніякої квартири насправді. Дівчина попросила ключі від квартири та документи. Він надав документи, але виявилося, що вони фальшиві. Вона почала ставити питання, і хлопець зізнався, що немає жодної квартири.

"Я залишилася без квартири, без грошей і без хлопця", - резюмувала Крутікова.