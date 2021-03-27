У шоу "Маска" розсекретили ще одного персонажа: хто переховувався в образі Місяця

У десятому випуску шоу "Маска" вперше за довгий час показали нового персонажа. Місяць вразив унікальним тембром і яскравим костюмом. Знаменитість в блискучому костюмі виконала пісню New York, New York і змусила сперечатися зоряних детективів про її особистість.
Але щоб допомогти колегам по цеху, Місяць давала підказки.
"Нарешті мене запросили на це шоу, а то тільки Сонце і Сонце. Обожнюю фотостудії, адже саме звідти почалася моя кар'єра. Можу бути там годинами і з задоволенням працювати, бо коли займаєшся своєю справою, то кайфуєш від процесу, чого і вам бажаю. Позувати на даху або еротичні фотосесії – все одно, адже це частина моєї професії", – сказав мрійливий Місяць.
Перше припущення висунув Андрій Данилко, який наполягав на тому, що загадковим гостем є надія Мейхер. Оля Полякова категорично не погодилася з колегою, як і NK, яка вирішила, що це Монро.
Але Данилко точно впевнений, що це ексучасниця "ВІА Гри".
"Надя, це ти. Знімай все і йди додому, Надя!", – сказав Андрій Михайлович.
Він навіть запропонував Поляковій посперечатися на 500 гривень.
Коли Місяць зняв маску, всі глядачі були в шоці, адже це насправді Надія Мейхер!
"Андрюша, хто, як не ти знає мене краще за всіх тут присутніх!? Однак треба було ставити більше, хоча б на 500 доларів. Ти одразу впізнав мій голос – клас!", – зазначила Надія Мейхер на сцені супершоу "Маска".
Місяць на шоу "Маска" - 10 випуск (фото: пресслужба каналу "Україна")
Нагадаємо, що раніше шоу "Маска" покинуло одразу дві знаменитості.