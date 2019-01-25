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"Починаються інтриги": KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019

Lite » ТВ-шоу 25.01.2019 - 16:18
"Починаються інтриги": KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Музиканти вирішили підлити масла у вогонь чуток, які вже розгорілися навколо вибору їх пісні

В той час, коли більшість українських музикантів, які беруть участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 вже офіційно опублікували треки, з якими будуть брати участь у конкурсі за право поїхати в Ізраїль, група KAZKA витримує театральну паузу.

Ні хитрощі журналістів, ні вмовляння шанувальників у соцмережах не можуть змусити назвати популярне тріо, яку ж все-таки пісню група вибрала для участі у Нацвідборі.

Замість цього Олександра, Дмитро і Микита вирішили подражнити підписників в Instagram, залишивши під однією з фото досить загадковий підпис.

&quot;Починаються інтриги&quot;: KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019

Фото: Загадка від гуппы KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте на прем'єру нашої конкурсної пісні. Поділлємо масла в вогонь! Ваші припущення, про що пісня APART?" - написали вони у акаунті.

Підписнки вирішили, що саме ця пісня, яка вже "гуляє" на просторах Інтернету, знята на смартфон на одному з виступів артистів стане конкурсній, і висловили свої припущення, про що вона.

&quot;Починаються інтриги&quot;: KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019

&quot;Починаються інтриги&quot;: KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019

&quot;Починаються інтриги&quot;: KAZKA ледь не обмовилася про пісню для Нацвідбору Євробачення 2019

Скріншот: Коментарі до посту KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Шалено красива пісня"

"В інтернеті є live версія"

"Ммммм все таки Apart , але у вас дуже серйозний конкурент Maruv"

"Про розлуку з коханою людиною"

"Про відстань один від одного, щось пита того?"

"Фото дуже гарне"

"про розставання"

"Слухала вашу live версію - пісня просто магічна"

"про віру"

"We'll never be apart.."

"Все таки Apart !!"

"Про розрив відносин"

"Якщо чесно-з першого разу не чіпляє, ну вона недопрацьована, що демка! Чи це те, що зйомка велася через айфон .. дуже проста як для Євробачення (не подумайте що я згоден з думкою що є пісні для конкурсу і не для конкурсу)"

"Ну, починаються інтриги", - написали шанувальники.

Крім того, нещодавно група назвала свого головного конкурента на Нацвідборі Євробачення 2019.

А учасниця Нацвідбору Віра Кекелія зробила несподівану заяву про підготовку до конкурсу.

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