Краща пісня Євробачення: Україна увірвалася в десятку лідерів

Стати кращою серед кращих є шанс і в України

Пока по всей Европе идет подготовка к конкурсу Евровидение 2019, на официальном сайте песенного соревнования создатели решили провести голосование, какая же из стран представила самого сильного участника, сделала самый яркий номер, спела самую запоминающуюся песню.

В рейтинге, среди 10 песен, которые исполнялись с 2009 по 2018 год есть и украинская. В 2016 году композиция 1944 принесла победу Джамале, и стала гордостью нашей страны.

Скриншот: (eurovisionworld.com)

На момент написания материала, Украина уже поднялась на 6 место и получила 7% голосов от пользователей, оставив позади Австрию, Данию, Германию и Азербаджан.

Проголосовать за любимую композицию, звучавшую на Евровидении можно с помощью одного клика на название песни, однако, чтобы голос был засчитан, следует обязательно быть зарегистрированным в одной из популярных социальных сетей.

Кроме того, наша страна кардинально изменила свою позицию в рейтинге букмекеров и вошла в тройку лидеров впервые в этом году.

Фото: (eurovisionworld.com)

Читайте также, неожиданное изменились позиции Украины в рейтинге букмекеров. Украина покинула 16 место и перебралась на много строчек выше.

Ранее стал известен порядок выступления украинских артистов-конкурсантов на Национальном отборе 9 и 16 февраля 2019 года.