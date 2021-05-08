Холостяк 2021: хто покинув шоу після знайомства з батьками (фото)

Заповітні квіти і можливість продовжити боротьбу за серце Михайла отримали, своєю чергою, Анна Богдан, Дарія Ставнича та Розалі Номбре.

Розставання Заливака з Джессікою було непростим. Під час знайомства з її близькими "Холостяк" зрозумів, що дівчина тримає на них образу, оскільки її вихованням займалася бабуся, поки мама з татом були на заробітках.

Учасниця реаліті "Холостяк" Джессіка Чегі (фото: stb.ua)

Тато учасниці зізнався, що досі відчуває провину за це, але були "дуже важкі часи".

"Ми думали про майбутнє, хотілося дати їй все. Тому прийняли рішення залишити її з бабусею і дідусем. Так, я себе звинувачую. Розумію, що не вистачало батьків. Але в тій атмосфері, в якій знаходилися спочатку, вона б не отримала ту турботу. Нам було дуже важко", - розповів він.

Михайло поділився з Джессікою враженнями від бесіди та зазначив, що її батьки "дуже круті".

"Я бачу, що вони вже не знають, як до тебе підійти. А ти їх відсікаєш. Дай їм шанс. Чого ти боїшся? Навіщо ти чіпляєшся за старе і минуле? Якщо постійно будеш шукати підступ, то знаходитимеш його сама для себе", - поділився думкою Михайло.

При цьому бізнесмен додав, що вже прийняв рішення про розставання з Джессікою.

"Я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму сьогоденню і майбутньому. Я це відчуваю. Ти будеш щаслива, я знаю. Дозволь, я тебе проводжу", - сказав він.

Михайло Заливако попрощався з учасницею "Холостяка" Джессікою (фото: stb.ua)

Пізніше Заливако зізнався, що минуле Джессіки завадило їй і в особистому житті, оскільки в їх стосунках були претензії та ревнощі.

"Напевно, надломили минулі стосунки. Вона не може до кінця розкритися. Вона мені подобалася, але сподіваюся, що вона в майбутньому зможе відпустити всі образи", - висловився "Холостяк".

Джессіка після закінчення участі в реаліті зазначила, що буде згадувати кожен момент, адже у них "дійсно була особлива історія".

"Наші побачення були дійсно романтичними, настільки емоційними. Можливо, винна я, що він мене не вибрав... Він реально гідний чоловік", - сказала дівчина і додала, що у неї залишилося відчуття, що з Михайлом вона ще десь зустрінеться.

"Холостяк" Михайло Заливако (фото: stb.ua)