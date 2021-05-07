Холостяк зізнався, що вже зустрів кохання, і розповів, хто найкраще цілувався

Головний герой реаліті" Холостяк-11 " Михайло Заливако поспілкувався зі своїми підписниками в мережі та відповів на питання про шоу, вибір дівчат-учасниць, хто найкраще цілувався на проекті, і чи вдалося йому зустріти свою любов.

Бізнесмен з Харкова, відповідаючи на найцікавіші питання, назвав основні якості, які найбільше цінує в дівчатах і що йому в них не подобається, розповів про розставання з учасницями.

Також Заливано зізнався, що ні про що ніколи не шкодує, зараз дуже щасливий і закоханий.

"Холостяк" Заливако зізнався, що вже у стосунках (фото: скрін поста instagram.com/kanyeeebear)

Серед трьох якостей, які "Холостяк" найбільше цінує в жінці, він назвав жіночність, щирість і доброту. Найгірша якість у дівчини, на думку Михайла, це потурання. А в людях він найбільше цінує вміння бути собою.

Заливако розповів, образи учасниць реаліті, створені за допомогою монтажу, взагалі не відрізняються від реальності.

Коментуючи своє непросте розставання з Юлією "Холостяк" підтвердив, що воно далося дійсно важко, і на душі було не просто.

Михайло також висловився щодо будь-якого впливу на власні рішення на проекті, підказок психолога і друга Григорія, і чи керувався він більше голосом розуму чи емоціями.

"Я дослухався, звичайно, але всі мої рішення - мої. Навіть коли хтось був проти", - відповів він.

"Холостяк" розповів, що обожнює готувати, а своєю "коронною" стравою назвав млинці.

Відповідаючи на питання, хто найкраще цілувався на проекті, "Холостяк" з іронією зазначив, що це - він сам.

"Холостяк" Михайло Заливако відповів на запитання шанувальників і зізнався, що вже закоханий (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Зауважимо, що в коментарях багато хто висловлює впевненість, що обраницею "Холостяка" стала колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана Ганна. Саме її в мережі вважають фавориткою та вже називають переможницею реаліті.

Також юзери згадують, як Заливако пристрасно цілувався з Анною, сховавшись від камер операторів у восьмому випуску шоу.