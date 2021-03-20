Гарячий поцілунок і масовий відхід учасниць: чим здивував третій випуск "Холостяка-11"

Крім того, Адель і Лола вирішили піти самі, причому першою про своє бажання припинити участь заявила зірка фільмів для дорослих - Анастасія Распутіна (вона ж екс-порноактриса Адель Асанті) зізналася, що не відчуває себе комфортно на проекті.

Тепер у романтичному шоу кількість учасниць, які борються за серце бізнесмена з Харкова, скоротилася до 12.

У "Холостяку-11" залишилося 12 учасниць після третього випуску (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Заливако у третьому випуску реаліті поцілувався з учасницею Юлією, причому це був далеко не той чмок, як у першому ефірі з Анною Гузєєвою після стрільби з лука.

Цього разу поцілунок був пристрасним, і не одним. Це сталося під час особистої розмови "Холостяка" з дівчиною після церемонії чаювання в кімнаті на дивані.

На 3-му випуску "Холостяк-11" відбувся гарячий поцілунок (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Також Юлія отримала троянду.

Додамо, що Заливако у нинішньому випуску реаліті намагався помирити художницю Олю і дизайнерку інтер'єрів Юлію, які посварилися ще на початку проекту. Для цього "Холостяк" запросив дівчат до ресторану, причому не за столик, а прямо на кухню.

Під час приготування страв і спілкування він помітив у Ольги татуювання на руці зі словом "елітка", що викликало у Михайла неоднозначні асоціації... Така кулінарія закінчилася тим, що дівчина покинула проект.