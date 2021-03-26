Білорусь остаточно позбавили права виступати на Євробаченні: нову пісню теж "запороли"

В Європейській мовній спілці зазначили, що нова композиція групи "Галасы ЗМеста" з Білорусі, яку Білтелерадиокомпания відправила замість минулої скандальної пісні "Я научу тебя!", теж не відповідає правилам пісенного конкурсу.

Після уважного вивчення нового треку організатори дійшли висновку, що трек "також порушує правила конкурсу" і міг "завдати шкоди репутації".

"EBU і Контрольна група, керуюча рада Конкурсу, ретельно вивчили нову заявку, щоб оцінити її право на участь у конкурсі. Був зроблений висновок про те, що нова заявка також порушує правила конкурсу, які гарантують, що конкурс не буде використаний і не завдасть шкоди репутації", - йдеться в заяві.

У результаті Білорусь остаточно втратила право брати участь у конкурсі в цьому році

"Оскільки БТРК не зміг подати заявку протягом продовженого строку, на жаль, Білорусь не буде брати участь у 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні", - резюмували організатори.

Зауважимо, що назву цієї пісні представники Білтелерадіокомпанії вирішили не розголошувати.