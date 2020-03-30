Зоряний психолог розповіла, як пережити синдром "спорожнілого гнізда»

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З такою ситуацією в житті рано чи пізно стикаються всі батьки

Відпускати дітей завжди важко, особливо якщо вони рано переїжджають в іншу країну. Для актриси Ольги Сумської виявилося важким випробуванням – розлучитися з донькою Тонею. Але що про її вчинок думає психолог Наталія Холоденко, стало відомо в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Ольга Сумська не думала, що її старша дочка Тоня вирішить навчатися у тому ж навчальному закладі, що і батько, тому захоче виїхати в іншу країну.

«Я прислухалася і підтримувала, - поділилася Ольга Сумська, - тому що я могла б наполягти і сказати: «Буде тільки так і не інакше». Але я цього не зробила».

В результаті багато років тому Тоня покинула рідну домівку і поїхала до іншої країни.

«Відокремлення батьків і дітей має обов'язково відбутися, - підтвердила Наталія Холоденко. - І головне - досить рано. Інакше це може обернутися серйозними психологічними проблемами. Процес психологічного відділення повинен відбуватися у 16 років. Тобто дитина має право в цьому віці висловити свою думку, з якою можуть бути не згодні дорослі, і не провалитися при цьому в почуття провини. Насправді для всіх такий період - досить складний, але найважливіше, що має статися - максимальне відділення від батьків».

Старша дочка актриси вже давно живе окремо від батьків, щаслива в стосунках і виховує дитину разом з коханою людиною. Звичайно, Ольга Сумська сумує за дочкою, переживає, що не так часто бачить внучку, як би хотілося, але розуміє, що свого часу було прийнято правильне рішення.

«Функція мами і тата - соціалізувати дитину і навчити жити без батьків, - пояснила Наталія Холоденко. - Тому найкращий вихід - коли дитина вступає до вузу в іншому місті або знімає квартиру. Оскільки потім йому буде важко відділятися. Причому психологічно це буде така сильна залежність, через яку складно буде побудувати власну сім'ю».