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Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск: хто покинув проект

Lite » Стиль життя 29.11.2019 - 11:27
Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск: хто покинув проект
Хто покинув 14-й випуск шоу Зважені та щасливі 9 сезон (фото: СТБ)

Вибула учасниця скинула під час шоу 18 кілограмів

Вчора, 28 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбувся чотирнадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. У минулому ефірі глядачі побачили, як у таборі схуднення панувала "мафія". Людиною, яка розподіляла покарання для учасників, виявився Паша. Так як його ім'я не розсекретили, команда рожевих на зважуванні отримала додаткові -8 кг.

Під жовту лінію потрапила Олена Гребенюк і Людмила Чаднова з жовтої команди. Олена скинула -1 кг, а Люда -2 кг. За результатами голосування табір схуднення покинула Олена Гребенюк. Вона прийшла на проект з вагою 107 кг, на чотирнадцятому тижні її вага склала 89 кг – вона скинула 18 кг.

Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск: хто покинув проект

Альона Гребенюк до і після схуднення в таборі шоу Зважені та щасливі 9 сезон (фото: СТБ)

Продовжує Олена худнути будинку, допомагає боротися із зайвими кілограмами дочки і мами, дізнаємося вже в суботу о 10:00 на телеканалі СТБ у ток-шоу "Зважся!".

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 13-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 13 від 21.11.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 13 від 21.11.2019 настане знаковий момент – Ніч Краси, можливість оцінити результати всіх виснажливих тренувань, важких випробувань і постійного контролю живлення. Учасників чекають чарівні перетворення: вони розпрощаються зі старими зачісками і мішкуватим одягом. Український модельєр Андре Тан пошиє ефектні вбрання спеціально для героїв і проведе святковий вечір.

Наскільки здивуються учасники Зважені та щасливі 2019, знявши спортивні костюми? І що скажуть їхні рідні? Дізнайтеся прямо зараз. Прямо під час церемонії краси почнеться наступний конкурс. Щоб зберегти свої позиції над жовтою лінією, їм доведеться пробігти 13-кілометровий марафон. На кону – 2 бонусних кг, а ось призом за останнє місце буде плюс 1 кг. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск і дізнайтеся, хто стійко пройде дистанцію, а хто вирішить відмовитися від участі накличе гнів Аніти Луценко?

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