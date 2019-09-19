Зважені та щасливі 9 сезон четвертий випуск: учасники обміняються партнерами

Фіолетові, конкурси (фото: прес-служба СТБ)

Новий випуск Зважені та щасливі 9 обіцяє бути насиченим

Сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ глядачі побачать четвертий випуск найвагомішого проекту країни «Зважені та щасливі». Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемская, Іраклі Макацарія. На цьому тижні учасників чекає перший обмін партнерами. Більшість знайшли спільну мову, але є й ті, хто не зміг або не захотів. Тому у них є шанс обрати нового партнера. Але перед цим Аніта проведе анкетування і запитає, хто з ким точно не хоче бути в парі. Ніхто не здогадується, що це вплине на умови випробування.

Іраклі, Марина, Аніта (фото: прес-служба СТБ)

За умовами конкурсу парам потрібно піднятися на двадцятиметрову висоту по нестійких сходах. Хто перший отримає бонус, хто останній – антибонус. Є маленький нюанс – деякі сходи будуть підпиляні і можуть зламатися. Пошкоджені сходи відповідають кількості учасників, які не хочуть бути в парі з конкурсантом. Наприклад, проломилися три щаблі – значить, три учасника не хочуть бути в парі з цим хлопцем/дівчиною.

Тренери з учасниками (фото: прес-служба СТБ)

Не у всіх пар виходило легко проходити конкурс. «Я ненавиджу програвати. Ненавиджу, коли в мене щось не виходить. Це зводить з розуму», – коментував Микола Ворошнов. Чи вдасться червоній команді подолати конкурс і не отримати +2 кг?

Аніта і Паша (фото: прес-служба СТБ)

Також на цьому тижні відбудеться церемонія обміну партнерами. Залишаться разом Коля Ворошнов і його партнерка? Враховуючи, що більшість учасників вважають, що між ними більше, ніж партнерські відносини. І хто стане партнером найскандальнішою учасниці Римы? Вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ дивіться найвагоміший проект країни «Зважені та щасливі».

Конкурс у розпалі (фото: прес-служба СТБ)