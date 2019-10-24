Зважені та щасливі 9 сезон: Леся Нікітюк несподівано з'явиться в таборі для схуднення

Григорій Чапкіс і телеведуча Леся Нікітюк (фото: прес-служба СТБ)

У таборі схуднення Зважені та щасливі 9 відбудеться танцювальна тиждень

Сьогодні, 24 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ дев'ятого тижня самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Нагадаємо, що за підсумками восьмого випуску проект покинув Коля Крицький. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемская, Іраклі Макацарія. На цьому тижні до експертів приєднаються хореографи Олена Шоптенко та Максим Єжов. А судити учасників на конкурсі будуть народний артист України Григорій Чапкіс і телеведуча Леся Нікітюк.

Народний артист України Григорій Чапкіс і телеведуча Леся Нікітюк (фото: СТБ)

Пари будуть танцювати в сексуальних образах, щоб розкрити і усвідомити особисту привабливість і позбутися комплексів. Жінка-кішка, супергерой, черниця, сувора вчителька, брутальний ковбой. Оцінювати виступи будуть: народний артист України Григорій Чапкіс і телеведуча Леся Нікітюк. Перед конкурсом Аніта влаштує спеціальний аукціон, на якому учасники зможуть вибрати черговість виходу на сцену і тип тренування: робота з хореографом, відеоуроки або аудиоуроки. Ось тільки за кожний лот пари повинні будуть розрахуватися кілограмами. Вже скоро учасники будуть битися в ритмі сальси, танго, румби і навіть контемпорарі.

Готуватися до танцювального конкурсу парам допомагали Олена Шоптенко та Максим Єжов.

Альона Шоптенко і Макс Єжов готували учасників Зважені та щасливі 9 сезон танцювального змагання (фото: СТБ)

"Мені дуже пощастило з учасниками. Класні, старанні, позитивні. Дуже непогано схоплюють. Їм ще важко правильно рухатися, але це питання тренувань. У мене вже був досвід роботи з учасниками великої статури, я знаю специфіки тренувань. Небажано робити серйозні навантаження на суглоби і робити стрибки. Але глобально мені подобається їх настрій. Вони прийшли працювати, і вони працюють. У них може не виходити, але вони повторюють багато разів, не психують. Це дуже приємно", - коментує Олена.

"Не було в моїй практиці учнів з такою вагою. Для мене в новинку працювати з людьми, які в процесі схуднення. Але я завжди кажу, що не важливо, як ти виглядаєш, скільки важиш, ти високий або низький, головне, як ти до цього ставишся. Якщо хлопці дійсно хочуть навчитися, вони навчаться. І я повністю їх підтримую", - коментує Максим.

Також хореограф згадав, що дивився перші сезони Зважених і завжди захоплювався, як люди домагаються таких крутих результатів. У цьому сезоні також бере участь його добрий знайомий – Іраклі Макацарія. Як каже Максим, самий цілеспрямований чоловік, якого він не знає.

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