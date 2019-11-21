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Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Lite » Стиль життя 21.11.2019 - 12:01
Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення
Іраклі Макацарія і Аніта Луценко (фото: прес-служба СТБ)

Всі учасники проекту пройдуть по червоній доріжці

Сьогодні, 21 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться тринадцятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренері – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія.

На цьому тижні відбудеться найочікуваніша подія сезону – ніч краси! Зважені будуть йти по червоній доріжці, щоб вразити всю країну. До цієї події буде готувати найтитулованіший дизайнер країни Андре Тан.

Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Але дизайнер придумає для учасників особливу плату за свою роботу – забіг довжиною 13 км. Той, хто фінішує першим, отримає від Андре, крім яскравого образу, ще й -2 кг на зважуванні.

У цьому випуску дизайнер розповість, як підібрати одяг людям "плюс-сайз". А також хто з учасників нарешті зважиться на... поцілунок!

Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Дивіться "Зважені та щасливі" сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ та надихайтеся на власні зміни.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 12-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 12 від 14.11.2019

Після повернення вибулих у шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 12 від 14.11.2019 стало занадто багато учасників-одинаків. Тому Ганна Кушнерук влаштує останній обмін партнерами в цьому сезоні. Паша хоче скористатися цим шансом, щоб повернути рожеву Наташу. Цілий тиждень він доглядає за нею і навіть співає пісні під її вікном. Зробила це враження на дівчину? І виграє Паша у свого конкурента рожевого Колі? Дізнайтеся у проекті Зважені та щасливі 2019.

Новоспеченим парам буде колись звикати один до одного, адже зовсім скоро їм доведеться бігти крос в 10 км по пересіченій місцевості і проходити відразу 10 перешкод: пірнати під сітку, лізти в бруду на четвереньках, дертися на крутий трамплін і ще багато цікавого Професійні спортсмени готуються до таких дистанціях заздалегідь, але у героїв буде всього декілька хвилин, щоб зібратися з думками. У кого з них вистачить витривалості та волі до перемоги, щоб дійти до фінішу, а хто відмовиться брати участь на середині шляху? Дивіться прямо зараз в 12 випуск Зважені та щасливі-9.

Перемога – не головне: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" перемогли в "Народній премії Х-фактор" Х-фактор 10 сезон: найпопулярніші виступи на кастингу
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