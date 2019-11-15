Зважені та щасливі 9 сезон 12 випуск: з табору схуднення несподівано втік учасник

Зважені та щасливі 9 сезон - команда Марини Боржемської (фото: СТБ)

Такого результату подій ніхто не очікува - проект "покинули" відразу два учасника

14 листопада на телеканалі СТБ відбувся дванадцятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемска, Іраклі Макацарія. На цьому тижні учасників чекала Гонка нації – забіг на 10 кілометрів з 10 перешкодами. А також вибір партнерів, і тепер на проекті такі пари: Олена Гребенюк та Микола Крицький, Наталя Кириленко і Павло Назаренко, Аня Богачова та Микола Ворошнов, Євген Москаленко і Тамара Мумладзе, а Лала Алієва з помаранчевої команди на цьому тижні – одна.

На зважуванні під жовту лінію потрапила Лала, яка скинула менше 1 кг, а також Аня з червоної команди, яка не скинула жодного кілограма. За підсумками голосування учасники проголосували проти Ані - вона покинула проект. Але не одна. Вночі її партнер Коля зібрав речі і самостійно втік з табору схуднення.

Аня з червоної команди покинула проект (фото: СТБ)

Коля також втік з табору схуднення слідом за партнеркою (фото: СТБ)

У ток-шоу "Зважся!" побачимо, чи продовжує Аня займатися вдома і що сталося з Миколою. Також в студію прийде олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка розповість про труднощі тренувань гімнасток, харчуванні та заборонених солодощах. Вже у суботу о 10:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 11-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 11 від 07.11.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 11 від 07.11.2019 Аніта Луценко змінює правила! Ведучій і тренерам набридло, що учасники прораховують скинуті кілограми, спізнюються на тренування і недопрацьовують, сподіваючись на бонуси і чужий вигін.

Відтепер все зміниться. Ведуча буде оголошувати, хто йде з проекту, чоловіки або жінки, під час зважування. А для посилення конкуренції – поверне в чотирьох шоу важкоатлетів, які покинули проект через домовленості в таборі схуднення. В 11 випуск Зважені та щасливі 2019 учасники, які повернулися, викличуть винуватців свого вигону на поєдинок. Щоб перемогти, доведеться сплести павутину з мотузок на висоті 30 м і переповзти з нею з одного кінця металевої конструкції на інший. Не всі зможуть впоратися зі страхом висоти, коли знаходишся далеко від землі. Чи виявиться це посильним завданням для героїв? Як оперна співачка Олена Гребенюк буде відстоювати права на партнера? І наскільки старі-нові учасники вплинуть на розстановку сил в таборі? Дивіться онлайн прямо зараз в проекті Зважені та щасливі 9 сезон 11 випуск на нашому Youtube-каналі.