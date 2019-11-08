Зважені та щасливі 9 сезон 11 випуск: хто покинув проект

Вчора, 7 листопада, на телеканалі СТБ відбувся одинадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемськая, Іраклі Макацарія. На цьому тижні учасників чекало саме екстремальне випробування в історії проекту і повернення вибулих.

Цей випуск став несподіваним для багатьох. Аніта дала вибулим учасникам шанс поборотися за повернення в проект. Таким чином Лала, Коля, Наташа і Саша знову стали учасниками проекту.

На зважуванні найгірший результат показала команда синіх, які із-за свого бонусу в -4 кг розслабилися, а також Коля з рожевої команди, який скинув тільки -1 кг. На голосуванні учасники вирішили, що Колі потрібніше залишитися в таборі з його величезною вагою. Так що додому відправився підопічний Іраклі Макацарія Руслан Садовий із синьої команди. Його партнерка Олена Гребенюк знову залишилася одна.

Одинадцятий випуск проекту Зважені та щасливі 9 сезон залишив Руслан

Чи продовжує худнути вдома Руслан, дізнаємося вже в суботу о 10:00 на ток-шоу "Зважся!" на СТБ. Також в студію прийде Сергій Пархоменко (Серьога, Поліграф ШарикOFF) і поділиться, як він виховує двох дітей, знаходить час на роботу, спорт і правильне харчування.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 10-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 10 від 31.10.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 10 від 31.10.2019 учасникам випаде унікальна можливість побути батьками для підлітків. Цілий тиждень у таборі схуднення будуть жити п'ятеро дітей. У кожного з них теж є проблеми з зайвою вагою, із-за яких в школі вони постійно стають об'єктами насмішок. Основне завдання героїв Зважені та щасливі 2019 – навчити маленьких підопічних їсти корисну їжу і займатися спортом, а також поділитися своїми знаннями про здоровий спосіб життя. Допомагати в цій справі учасникам будуть тренери. Щоб дітям було цікаво займатися, Марина Боржемська взяла для вправ яскраві різнокольорові м'ячі.

А ось Іраклі Макацарие, на переконання помаранчевого Руслана, не потрібно робити нічого особливого – дівчатка насткльки піддаються його чоловічому шарму, що готові на будь-яке тренування. На зважуванні в 10 випуск 9 сезону Зважені та щасливі команди теж стануть на ваги втрьох. Результат дитини може як врятувати героїв від попадання під жовту лінію, так і навпаки цьому посприяти. Дивись онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоні, як важковаговики будуть вживатися в роль батьків та чи вдасться їм здійснити дитячі мрії?