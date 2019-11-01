Зважені та щасливі 9 сезон 10 випуск: хто покинув проект

31 жовтня на телеканалі СТБ відбувся вже десятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. На цьому тижні в табір схуднення приїжджали діти з зайвою вагою, які повинні були тренуватися і брати участь у конкурсах разом зі своїми тимчасовими батьками - маленькі товстунчики віком від 9 до 12 років і вагою від 75 до 116 кг! До речі, коричневій команді дістався 13-річний учасник з немаленьким вагою - 116 кг!

Так як минулого тижня Тарас з жовтої команди порушив графік вибування учасників, на цьому тижні повинна була покинути проект дівчина. Під жовтою лінією виявилася Аня з червоної команди і Наташа з рожевої. Червоні скинули на двох -8 кг, а рожеві – -4 кг.

На голосуванні учасники вирішили залишити в проекті Аню. Несподівано для всіх Наташа на десятому тижні відправилася додому. На проект вона прийшла з вагою 118 кг, з табору схуднення поїхала з вагою 95 кг

Наталя Кириленко і Микола Крицький (фото: прес-служба СТБ)

Чи продовжує худнути дівчина вдома, дізнаємося вже в суботу о 10:00 ток-шоу "Зважся!" на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов дев'ятий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 9 від 24.10.2019

На цьому тижні в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 9 від 24.10.2019 учасники не будуть проходити звичних випробувань, зате їх відправлять танцювати! Головним завданням важкоатлетів буде розучити різні стилі танцю і поставити номер, який оцінять Народний артист України Григорій Чапкіс та найвеселіша телеведуча "Нового каналу" Леся Іванівна Нікітюк.

У танцювальному батлі буде три призових місця, а переможців нагородять бонусами від мінус 3 кг до мінус 1 кг. Однак те, що сьогодні не доведеться дертися в гору або піднімати важку вагу, не полегшить завдання героям Зважені та щасливі 2019. Адже деякі з них ніколи не танцювали і зовсім нічого не знають про пластику через свої габарити. Крім того, під час виступу учасникам належить втілити самі таємні фантазії своїх партнерів і танцювати в костюмах спекотних рятувальників, чірлідерів, строгих вчительок, льотчиків і ковбоїв. Ви не повинні пропустити – дивіться онлайн Зважені та щасливі-9 випуск 9 прямо зараз.