Зважені та щасливі 9 сезон 10 випуск: маленькі товстунчики стали учасниками проекту

Аніта Луценко (фото: прес-служба СТБ)

Максимальна вага дитини з табору схуднення - 116 кг!

Сьогодні, 31 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться десятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. До речі, 9-й випуск залишив Тарас з жовтої команди. На цьому тижні в табір схуднення приїдуть гості – маленькі товстунчики віком від 9 до 12 років і вагою від 75 до 116 кг! Аніта вирішила влаштувати дитячий тиждень. Кожна пара стане на сім днів батьками дитини з зайвою вагою.

Коричневою команді дістанеться 13-річний учасник з немаленькою вагою - 116 кг! Крім того, у дитини непростий характер, який зіткнеться зі складним характером його "батька" Євгенія. І він єдиний маленький учасник, який сам не зацікавлений в тому, щоб схуднути. Хочуть мама і бабуся, бо її дідусь помер від ожиріння серця.

Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск

Чи зможуть учасники знайти компроміс зі своїми дітьми? Вони повинні допомогти дітям здати нормативи, які у них не виходять: стрибок через козла, біг, велосипед і тд.

На конкурсі кожна сім'я повинна буде качати прес на платформі над водою. Одна помилка – і ти в басейні. Невже хтось з учасників виявиться слабшою дитини, дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов дев'ятий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 9 від 24.10.2019

На цьому тижні в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 9 від 24.10.2019 учасники не будуть проходити звичних випробувань, зате їх відправлять танцювати! Головним завданням важкоатлетів буде розучити різні стилі танцю і поставити номер, який оцінять Народний артист України Григорій Чапкіс та найвеселіша телеведуча "Нового каналу" Леся Іванівна Нікітюк.

У танцювальному батлі буде три призових місця, а переможців нагородять бонусами від мінус 3 кг до мінус 1 кг. Однак те, що сьогодні не доведеться дертися в гору або піднімати важку вагу, не полегшить завдання героям Зважені та щасливі 2019. Адже деякі з них ніколи не танцювали і зовсім нічого не знають про пластику через свої габарити. Крім того, під час виступу учасникам належить втілити самі таємні фантазії своїх партнерів і танцювати в костюмах спекотних рятувальників, чірлідерів, строгих вчительок, льотчиків і ковбоїв. Ви не повинні пропустити – дивіться онлайн Зважені та щасливі-9 випуск 9 прямо зараз.