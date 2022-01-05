На ці знаки Зодика звалиться багатство в січні 2022: знайдіть себе в списку!

Лев

Фінансова сфера Левів не викликатиме жодних побоювань. Навіть у тих, хто під час свят трохи не розрахував свій бюджет.

У другій декаді місяця з'явиться дуже хороший шанс для додаткових заробітків. Не варто при цьому ігнорувати такий варіант, як депозитні вкладення або ставки на біржі.

Діва

Вже в січні відбудеться багато подій, пов'язаних з поліпшенням фінансового стану, юридичною та сімейною лінією.

Дипломатичність, чуйність і природжена уважність зіграють істотну роль, що дозволить отримати хороші фінансові надходження.

Стрілець

У деяких представників знака значно покращиться фінансове становище, деякі оновлять житло, проведуть вдалі угоди з нерухомістю.

Хтось отримає доходи з того боку, звідки їх і не очікували - у вигляді подарунків від родичів або в результаті реалізації своїх ідей, пов'язаних з хобі.

Козеріг

У сфері бізнесу все складається конструктивно. Козероги отримають підтримку від свого безпосереднього начальника, яка може висловитися, в тому числі, і фінансовою винагородою.

Це якраз той самий час, коли ви можете сміливо проявляти амбіції, складати бізнес-проекти у великих масштабах.