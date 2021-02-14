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Ці знаки Зодіаку зустрінуть судженого у День святого Валентина: обраних тільки троє!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість, хто зі знаків Зодіаку отримає шанс знайти справжню любов у День святого Валентина. Астрологи назвали кількох представників зодіакального кола, які отримають шанс перевернути з ніг на голову своє амурне життя 14 лютого. Кому пощастить у коханні у найромантичніший день в році - читайте в нашому матеріалі.

Про трьох щасливчиків з дванадцяти знаків Зодіаку пише mixnews.

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Овен

Ваша сміливість і самовпевненість допоможуть вам в любовному житті. Астрологи кажуть, що 14 лютого у вас великий шанс зустріти свою людину. Або ж зрозуміти, що той, хто поруч з вами, призначений вам долею. Якщо так станеться, то ви вже не зупинитесь. Але не перестарайтеся, щоб не налякати потенційну половинку.

Лев

У Лева з'явиться шанс зустріти людину, для якої він стане центром всесвіту, він буде любити, захоплюватися, спокушати і обожнювати. Однак зодіакальний Лев повинен емоції треба тримати в узді, щоб любов не підрізала йому крила. Інакше все закінчиться плачевно.

Скорпіон

Загадкові і пристрасні Скорпіони закрутять голову кому завгодно. Вибух переживань та емоцій буде дійсно потужним, а нове - наповнене чуттєвістю та інтимністю. Спочатку обидві сторони любовної гри будуть розраховувати на швидкі, гарячі відносини, але несподівано ця зустріч може перетворитися в щось більш постійне. Астрологи радять встановити правила відразу, щоб потім нікому не було боляче.

Раніше астрологи назвали також знаки Зодіаку, які мають великі шанси розбагатіти в березні 2021.

Також ми писали, як правильно поводити себе на першому побаченні, щоб справити враження.

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