RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці знаки Зодіаку зіткнуться з чорною смугою восени 2021

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на осінь 2021 розповість, яким знакам Зодіаку не пощастить опинитися на "чорній смузі", і що з цим робити. Астрологи кажуть, що невдачливих представників сузір'їв троє, і їм потрібно бути дуже обережними - як з фінансами, так і на любовному фронті.

Про це пише УНІАН.

Овен

Восени 2021 у вас не вийде відпочити, адже доведеться вирішувати ряд проблем, що накопичилися. На роботі від вас вимагатимуть максимальної віддачі, а в особистому житті все буде не так гладко, як вам хотілося б. Вам доведеться розриватися і прикладати чимало зусиль для того, щоб зберегти те, що у вас вже є.

Телець

Астрологи радять Тельцям бути більш вдумливими і не здійснювати необачні вчинки. Тільки тоді ви зможете знайти вихід зі складної ситуації. Постарайтеся контролювати свої негативні емоції, щоб не розлютити долю ще більше.

Лев

Астрологи кажуть, що ви прямо-таки загрузли в якійсь справі, яка абсолютно ніяк не впливає на ваше життя. Вам рекомендується переглянути те, чим ви займаєтеся. Інакше про фінансову стабільність, задоволення та інших "плюшках" ви можете забути.

Раніше астролог розповіла, які зміни принесе в життя кожного з нас час Ретроградного Урану.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп