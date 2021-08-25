Ці знаки Зодіаку зіткнуться з чорною смугою восени 2021

Гороскоп на осінь 2021 розповість, яким знакам Зодіаку не пощастить опинитися на "чорній смузі", і що з цим робити. Астрологи кажуть, що невдачливих представників сузір'їв троє, і їм потрібно бути дуже обережними - як з фінансами, так і на любовному фронті.
Про це пише УНІАН.
Восени 2021 у вас не вийде відпочити, адже доведеться вирішувати ряд проблем, що накопичилися. На роботі від вас вимагатимуть максимальної віддачі, а в особистому житті все буде не так гладко, як вам хотілося б. Вам доведеться розриватися і прикладати чимало зусиль для того, щоб зберегти те, що у вас вже є.
Астрологи радять Тельцям бути більш вдумливими і не здійснювати необачні вчинки. Тільки тоді ви зможете знайти вихід зі складної ситуації. Постарайтеся контролювати свої негативні емоції, щоб не розлютити долю ще більше.
Астрологи кажуть, що ви прямо-таки загрузли в якійсь справі, яка абсолютно ніяк не впливає на ваше життя. Вам рекомендується переглянути те, чим ви займаєтеся. Інакше про фінансову стабільність, задоволення та інших "плюшках" ви можете забути.
Раніше астролог розповіла, які зміни принесе в життя кожного з нас час Ретроградного Урану.