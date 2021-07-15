RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці знаки Зодіаку стануть головними везунчиками серпня 2021: перевірте себе в списку обраних!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку по-справжньому вдалий час, коли вони зможуть реалізувати свої мрії, зробити життєвий прорив і домогтися висот в кар'єрі, коханні, бізнесі.

Про це пише oloveza.

Овен

Овна чекає удача з самого початку серпня. Особливо удачливими представники знака Зодіаку будуть на професійній ниві, де вони зможуть сповна реалізувати свій потенціал і проявити себе. Вже до середини місяця ви зможете відчути, що ваше життя змінилося на краще. В кінці серпня Овнам можна сміливо вирушати у відпустку, щоб відновити сили й потенціал.

Терези

У серпні Терези зможуть впустити у своє життя довгоочікувані зміни. Це може бути зміна місця проживання, сімейного статусу, професії, місця роботи. Вас також чекає визнання в професійній сфері - начальство нарешті оцінить ваші старання, що неодмінно відобразиться в матеріальному заохоченні.

Стрілець

Стрільці зможуть почати реалізовувати намічені вже на початку серпня. Астрологи радять скористатися нагодою і максимально швидко закінчити поточні справи, так як у другій половині місяця можуть початися проблеми вдома - скандали, непорозуміння і образи. Незважаючи на це фінансова складова життя буде радувати постійними грошовими надходженнями з найнесподіваніших джерел.

Козеріг

Козерогам належить один з найбільш вдалих місяців. Проблеми і тривоги, які будуть переслідувати більшість представників зодіакального кола, обійдуть їх стороною. Мудрий Козеріг зуміє обійти всі складнощі, як тільки вони почнуть маячити на його життєвому горизонті. Серпень сприяє особистісному зростанню і саморозвитку представників знака.

Раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у життя яких дуже скоро увірвуться важливі життєві зміни.

Також астролог Аріна Артуровна попередила про "вибухонебезпечну" подію, яка відбудеться в середині липня 2021.

Читайте LITE в Google News
гороскоп