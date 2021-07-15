Ці знаки Зодіаку стануть головними везунчиками серпня 2021: перевірте себе в списку обраних!

Овен

Овна чекає удача з самого початку серпня. Особливо удачливими представники знака Зодіаку будуть на професійній ниві, де вони зможуть сповна реалізувати свій потенціал і проявити себе. Вже до середини місяця ви зможете відчути, що ваше життя змінилося на краще. В кінці серпня Овнам можна сміливо вирушати у відпустку, щоб відновити сили й потенціал.

Терези

У серпні Терези зможуть впустити у своє життя довгоочікувані зміни. Це може бути зміна місця проживання, сімейного статусу, професії, місця роботи. Вас також чекає визнання в професійній сфері - начальство нарешті оцінить ваші старання, що неодмінно відобразиться в матеріальному заохоченні.

Стрілець

Стрільці зможуть почати реалізовувати намічені вже на початку серпня. Астрологи радять скористатися нагодою і максимально швидко закінчити поточні справи, так як у другій половині місяця можуть початися проблеми вдома - скандали, непорозуміння і образи. Незважаючи на це фінансова складова життя буде радувати постійними грошовими надходженнями з найнесподіваніших джерел.

Козеріг

Козерогам належить один з найбільш вдалих місяців. Проблеми і тривоги, які будуть переслідувати більшість представників зодіакального кола, обійдуть їх стороною. Мудрий Козеріг зуміє обійти всі складнощі, як тільки вони почнуть маячити на його життєвому горизонті. Серпень сприяє особистісному зростанню і саморозвитку представників знака.