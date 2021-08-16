На ці знаки Зодіаку обрушаться серйозні біди в середині серпня: Глоба назвав лузерів

Овен

Астролог попередив знак Зодіаку про період випробувань, який почнеться в їхньому житті. На особистому фронті Овнів, які давно у стосунках, можуть виникнути труднощі - постарайтеся повернути свіжість, а то так і до розриву недалеко. Глоба радить вам зосередитися на роботі в цей час.

Телець

Середина серпня буде для вас наповнена труднощами і проблемами, але вони зовсім не будуть непереборними, вважає астролог. Головне, тримайте емоції під контролем, а рішення приймайте лише після того, як зважите всі нюанси. Особливо будьте обережні з грошима і підприємницьким ризиком.

Лев

Представникам цього вогняного знака Зодіаку слід направити свою енергію на нові починання. Павло Глоба вважає, що якщо будете і далі відкладати старт проекту, в цьому році можете до нього і не дійти. Правильно розподіляйте сили і час, а чорна смуга - явище тимчасове - скоро все зміниться.