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На ці знаки Зодіаку обрушаться серйозні біди в середині серпня: Глоба назвав лузерів

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Понеділок 16 серпня 2021 05:30
На ці знаки Зодіаку обрушаться серйозні біди в середині серпня: Глоба назвав лузерів Фото: Гороскоп на серпень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким середина місяця принесе ряд серйозних життєвих труднощів, нещасть і бід.

Про це пише slovofraza.

Овен

Астролог попередив знак Зодіаку про період випробувань, який почнеться в їхньому житті. На особистому фронті Овнів, які давно у стосунках, можуть виникнути труднощі - постарайтеся повернути свіжість, а то так і до розриву недалеко. Глоба радить вам зосередитися на роботі в цей час.

Телець

Середина серпня буде для вас наповнена труднощами і проблемами, але вони зовсім не будуть непереборними, вважає астролог. Головне, тримайте емоції під контролем, а рішення приймайте лише після того, як зважите всі нюанси. Особливо будьте обережні з грошима і підприємницьким ризиком.

Лев

Представникам цього вогняного знака Зодіаку слід направити свою енергію на нові починання. Павло Глоба вважає, що якщо будете і далі відкладати старт проекту, в цьому році можете до нього і не дійти. Правильно розподіляйте сили і час, а чорна смуга - явище тимчасове - скоро все зміниться.

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