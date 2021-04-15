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Ці знаки Зодіаку накриє удачею в епіцентрі весни: Глоюа назвав обраних!

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку накриє удачею в епіцентрі весни: Глоюа назвав обраних! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння і удачу до кінця цього тижня. Павло Глоба назвав трьох обраних, для яких настає час пожинати плоди. Хто ці щасливчики - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише megagoroskop.

Рак

У Раків будуть дуже добре йти справи до кінця цього тижня. Глоба каже, що удача зараз повністю на вашому боці. В особистій сфері потрібно більше часу приділяти своїй другій половині. А ось самотнім Ракам пошук любові краще поки що відкласти й зайнятися більш важливими справами, наприклад, кар'єрою або навчанням.

Лев

Левів чекає великий успіх на роботі, в бізнесі і в будь-якій сфері, що стосується матеріальних справ і благ. В коханні у вас буде все добре лише в тому випадку, якщо ви перестанете бути егоїстом і прислухаєтеся до коханої людини, почнете допомагати своїй другій половині вдома, будете ходити на побачення.

Скорпіон

В роботі у цього сузір'я все буде складатися досить просто і легко. Навіть складні завдання опиняться в реалізації досить простими, у бізнесі все буде стабільно. Небесні світила рекомендують Скорпіонам не триматися за кохання, якщо вона себе вичерпала, а відпустити її. А якщо ваші почуття все ще живі, обов'язково покажіть їх коханій людині.

Також Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яких чекають важливі зміни на цьому тижні.

Раніше український астролог попередила про вплив особливої астрологічної події - Венери в Тельці.

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