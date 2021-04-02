ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці знаки Зодіаку накриє грошовою удачею у квітні: астролог назвала обраних!

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку накриє грошовою удачею у квітні: астролог назвала обраних! Фото: Гороскоп на квітень 2021 (semraninyolu.blogspot.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку фінансову удачу і везіння. Астролог розповіла, як досягти максимальних результатів у матеріальній сфері у середині весни.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Телець

У квітні у Тельця з'являться можливості для підвищення доходів, внаслідок професійного зростання, спекулятивних дій в бізнесі або кар'єрного росту. Або ж буде фінансова допомога від батьків, допомога зі сторони, подарунки та можливість отримати вигоду від впливових людей або начальства. Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

Рак

У Раків фінансова сфера життя буде досить продуктивною і активною в цьому місяці. Ви зможете проявити своє вміння розгледіти вигоду в проекті, людині, компанії, вміло розпорядитися кредитними коштами, швидко пустити в оборот інвестиції і отримати чималий прибуток, а також виграти грант під свій проект, знайти інвестора. Відмінний час для початку власного бізнесу.

Скорпіон

У квітні ваша планета Марс буде в екзальтації, тому ви відчуєте прилив сил і бажання реалізовувати свої плани. При цьому період може бути досить напружений, але досить продуктивний, оскільки ваше просування завжди йде через ризики і кризи. Будуть надані можливості, щоб вирішити фінансові питання, наприклад, наданий кредит, допомога в борг, залишена спадщина.

Раніше астролог розповіла всім знакам Зодіаку, що їх чекає в квітні в грошах, коханні, кар'єрі.

Крім того український таролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку на початку квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"
Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"