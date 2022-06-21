Знаки Зодіаку, на які обваляться проблеми й невдачі зовсім скоро: будьте обережні

Лев

Астрологи кажуть, що вас чекає непростий період в бізнесі, кар'єрі, просуванні своїх ініціатив. Вам буде важко вчитися, думати, працювати, сконцентрувати думки на чомусь одному, зосередитись на головному.

Втім, вже з 23 червня всі неприємності поступово почнуть зникати, і все налагоджуватиметься.

Терези

Вас чекає несприятливий час для демонстрації своїх творчих проєктів та громадської діяльності. Астрологи кажуть, що зовнішня активність Терезів може викликати шквал критики. Однак не треба все брати близько до серця, найімовірніше, це проста людська заздрість.

Тиждень підходить для перегляду своїх життєвих цілей, інтелектуальної роботи, обробки та перерозподілу інформації.

Водолій

Вам варто передбачити деякі обмеження і не витрачати енергію дарма, інакше вам не вдасться досягти нічого суттєвого. Подумайте про режим дня та практичний підхід до справ. Для вас це тиждень викликів.

Лише тверезий розрахунок забезпечить вам високу ефективність у роботі та матеріальний добробут.