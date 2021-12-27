RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Знаки Зодіаку, які здійснять найзаповітніші мрії у 2022 році: везунчиків тільки п'ять

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік обіцяє п'яти знакам Зодіаку особливе везіння і удачу. І не дивно, адже цим везунчикам вдасться виконати найзаповітніші мрії. Тому припиняйте боятися своїх бажань і рвіться сміливо вперед - в році чорного Тигра вас чекає багато щасливих моментів!

Про це пише Rsute.

Овен

Астрологи кажуть, що "чорна" смуга, яка наздогнала багатьох представників знака в 2021-му році, добігає кінця. Новий господар року - Чорний Тигр підготував для вас безліч приємних сюрпризів.

У наступному році ви будете винагороджені за тяжку працю, до вас повернеться віра в себе, а мрії почнуть потроху здійснюватися, особливо у сфері фінансового прибутку.

Лев

Не виключено, що в 2022 році Леви отримають вельми спокусливу пропозицію про роботу. В результаті кількість грошей на банківському рахунку в рази збільшиться.

Зміниться і ваше буденне життя в кращу сторону, адже збільшення доходів буде впливати на все. Астрологи кажуть, що Тигр буде виконувати бажання Левів беззаперечно.

Скорпіон

Вас чекає безліч змін на краще в новому році. Скорпіони-одинаки можуть зустріти любов всього життя, побудувати міцні і щасливі відносини.

До середини року багато представників знака виявляться в новому для себе середовищі, можливо, навіть в новій країні. Це буде перезавантаження, яке вам необхідно. За що б ви не взялися, у вас все буде дуже добре виходити.

Козеріг

Астрологи кажуть, що в 2022-му вас чекає удача в особистій сфері. Самотні представники знака можуть зустрітися з людиною-однодумцем, з яким вдасться побудувати хороші відносини.

Також не виключено, що улюблене заняття почне приносити Козерогам додатковий дохід. В результаті вам вдасться знайти фінансову незалежність і виконати всі свої заповітні мрії.

Раніше Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця 2021 року.

Також ми писали, що чекає представників усіх знаків за гороскопом квітів в 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп