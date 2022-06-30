Ці знаки Зодіаку у липні зустрінуть нове кохання: не пропустіть шанс

Овен

Астрологи кажуть, що у липні Овнів чекають зміни в особистому життя, які можуть призвести до розлучення або нового кохання, але ви повинні зосередитися на собі.

Коли ви змінюєте себе внутрішньо, тоді змінюєтесь і зовнішнє. Овни повинні замислитись про своє життя, щоб почати робити новий вибір.

Терези

Терезам у липні час діяти, щоб створити приємні стосунки, які можуть перерости у сім'ю.

Важливо приділити увагу щастю. Астрологи кажуть, що у коханні ніколи немає гарантій, окрім тих випадків, коли ти не робиш спроб.

Скорпіони

У липні збільшується ймовірність дивовижних фізичних зустрічей і закладання основи для тих стосунків, яких ви бажаєте. Навіть якщо ви самотні, ця енергія спрямована на те, щоб вирватися з зони комфорту заради тих взаємин, на які Скорпіони справді заслуговують.

Стрільці

Для Стрільців настане час переконатися, що стосунки, в які вони вкладають зусилля, дадуть необхідну віддачу. У цей час любов стає відданішою та духовнішою. Чи то закінчення нових взаємин або майбутній шлюб – це ідеальний час, щоб дізнатися, що дім насправді є місцем, де править серце.