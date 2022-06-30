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Ці знаки Зодіаку у липні зустрінуть нове кохання: не пропустіть шанс

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Четвер 30 червня 2022 07:00
Ці знаки Зодіаку у липні зустрінуть нове кохання: не пропустіть шанс Фото: Гороскоп на липень 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Гороскоп на липень 2022 розповість про чотири знаки Зодіаку, життя яких дуже сильно зміниться на краще. Зокрема, вони зустрінуть нове кохання.

Хто ці обранці долі - читайте нижче.

Овен

Астрологи кажуть, що у липні Овнів чекають зміни в особистому життя, які можуть призвести до розлучення або нового кохання, але ви повинні зосередитися на собі.

Коли ви змінюєте себе внутрішньо, тоді змінюєтесь і зовнішнє. Овни повинні замислитись про своє життя, щоб почати робити новий вибір.

Терези

Терезам у липні час діяти, щоб створити приємні стосунки, які можуть перерости у сім'ю.

Важливо приділити увагу щастю. Астрологи кажуть, що у коханні ніколи немає гарантій, окрім тих випадків, коли ти не робиш спроб.

Скорпіони

У липні збільшується ймовірність дивовижних фізичних зустрічей і закладання основи для тих стосунків, яких ви бажаєте. Навіть якщо ви самотні, ця енергія спрямована на те, щоб вирватися з зони комфорту заради тих взаємин, на які Скорпіони справді заслуговують.

Стрільці

Для Стрільців настане час переконатися, що стосунки, в які вони вкладають зусилля, дадуть необхідну віддачу. У цей час любов стає відданішою та духовнішою. Чи то закінчення нових взаємин або майбутній шлюб – це ідеальний час, щоб дізнатися, що дім насправді є місцем, де править серце.

Раніше ми назвали найгірших коханців серед знаків Зодіаку.

Також ми писали про знаки Зодіаку, які в липні можуть втратити все.

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