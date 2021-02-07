Зимова депресія і туга за теплом: психологи розповіли, як легко дотягти до весни

Лютий - найбільш депресивний місяць року. Всі свята, зустрічі, подарунки та радісні поїздки залишаються позаду, і люди опиняються наодинці зі своїми робочими рутинними задачами, відсутністю сонця, вітамінів та ентузіазму.

Про те, як пережити найважчий місяць року, розповіла РБК-Україна спеціаліст сервісу онлайн-консультації з психологом Meclee.com Ірина Саченко.

В лютому варто пам‘ятати, що на психологічний стан впливає авітаміноз, що негативно діє на імунітет і всі системи та органи, а особливо впливає нестача вітаміну Д3 та мелатоніну, що засвоюється з сонячним промінням, якого в лютому ой як мало.

Також не варто забувати про загальний ковідний фон у цілому світі, і обмеження, які він накладає, наприклад, ті люди, які звикли в лютому подорожувати в теплі країни, підзаряджаючи свої батарейки до весни, у цьому році здебільшого уникають поїздок, щоб не випробовувати вдачу на рахунок здоров’я.

Тому у людей виникає почуття тривоги, апатії, несправедливості, депресивні та субдепресивні стани. Лютий та березень у психологів та психіатрів - найбільше звернень за рік.

Як вберегтися і втриматися на коні у найближчі два місяці?

1. Варто відвідати свого сімейного лікаря і підібрати необхідні вітаміни на цей період

2. Дбайливо ставитися до режиму дня, режиму сну та харчування, уникати стресових ситуацій

3. Когнітивно пам‘ятати про те, що у лютому та в березні психіка людини більш тонка та вразлива через ряд факторів, тому важливо з особливим теплом, турботою та дбайливістю ставитися до себе.

4. Намагатися максимально часу проводити на сонці на вихідних, ходити в парк чи ліс на прогулянки, не давати собі надмірні навантаження в спорті чи роботі, але й не уникати навантажень, щоб підтримувався здоровий гомеостаз клітин, не лежати на вихідних з гаджетами, а ходити, спілкуватись з друзями, рідними, робити дихальні вправи.

5. Планувати найближчі місяці - планування оптимістична та надихаюча практика, пишіть плани поїздок, зустрічей, робіт, покупок тощо

6. Робіть все з задоволенням для себе. Потурбуйтеся про себе, як про маленьку дитину, якій важливо протриматись до одужання.

7. Харчуйтесь смачно та правильно, пийте вдосталь рідини, якщо є можливість довше поспіть вранці, повільно та з задоволенням снідайте та вечеряйте, включайте більше в раціон фруктів та овочі жовтого та оранжевого кольору, на підсвідомості - це колір щастя.

8. Використовуйте аромамасла вдома, слухайте веселу музику, читайте та дивіться смішні розважальні канали, комедійні фільми тощо

9. Варто піти на масаж, в баню чи сауну, спробувати нові процедури для підтримки тіла та форми.

10. Також протриматися і структуруватися допоможуть письмові практики - ведення щоденника подяки, чи навіть ведення блогу в соцмережах - це допоможе знайти підтримку інших людей, які переживають схожі стани.

11. Якщо депресивний стан чи апатія погіршується, звертайтеся до психолога - це саме те, для чого вони призначені.

Пам‘ятайте, що скоро весна, але помітно краще ви себе відчуєте лише в травні, коли ми звільнимося від наслідків зими та поповнимося запасами нових ресурсів та натхнення.