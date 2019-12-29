Чим зайнятися на новорічних канікулах: добірка цікавих ідей

Ілюстративне фото (pexels.com)

Співачка Анна Сєдокова запропонувала яскраві варіанти розваг на святах

Знайоме це відчуття, коли ти сповнений ідей і думок, готовий підкорити цей світ і хочеш встигнути якомога більше за короткий час, щоб нічого не упустити? Але до нього є одне маленьке виключення - ти майже нічого не встигаєш. Плану немає, або не можеш знайти час. Новорічні та різдвяні свята - як раз відмінний період для того, щоб втілити все це в життя! Співачка Анна Сєдокова, яка раніше опублікувала топ-8 ідей для спільного вікенду, запропонувала цікаві варіанти проведення часу на своїй сторінці в Instagram.

Зірка розписала всі активності на 8 днів, однак ви можете змінювати і об'єднувати їх за своїм смаком.

ДЕНЬ 1. Активний відпочинок з друзями, чи то клуб або катання на сноуборді.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 2. Лежіть і не робіть нічого, дайте собі відпочинок від всього: роботи, прибирання, готування. Замовте піцу, увімкніть серіал, пригадайте з друзями новорічну ніч (спробуйте ) і обов'язково насолоджуйтеся!

ДЕНЬ 3. Прогуляйтеся по прикрашеному місту. А може, піде сніг? Тоді зліпіть сніговика і зробіть атмосферні фотографії.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 4. Культурний апгрейд. Вирушайте в театр або на виставку. Новий рік настав, пора виходити в світ і блищати.

ДЕНЬ 5. Гастрономічний апгрейд. Продукти вдома повинні були залишитися, олів'є, нарешті, повинно було закінчитися, прийшов час рецептів, які ти додавала в обране, але так і не користувалася.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 6. День шопінгу. Для себе і до Різдва. Плюс, це відмінний привід виправитися, якщо не встигли зробити комусь подарунок у Новий рік.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

ДЕНЬ 7 День сім'ї. Проведіть цей день з самими близькими, зробіть що-небудь разом, подивіться дитячі альбоми, сходіть в кіно. Бережіть свій найважливіший скарб.

ДЕНЬ 8. Загляньте в майбутнє і розплануйте новий рік. А якщо все готово - приступайте до одного з пунктів прямо зараз!

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова публікувала топ-10 ідей, як провести день на самоті з користю.