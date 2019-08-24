Викликає залежність: MONATIK назвав топ-5 найулюбленіших міст України

Діма Монатік (MONATIK) в День Незалежності України спеціально в коментарі LITE підготував свій "топ" міст нашої країни, які співак в обов'язковому порядку радить відвідати. Деякі міста подарували йому натхнення на нові пісні, інші просто "викрали" серце. Але кожен куточок рідної країни залишив свій відбиток у пам'яті MONATIK'а. Дмитро також описує ці спогади і емоції.

№1 Київ

“Місто-оселя, місто-мотивація, місто-мрія, місто-ритм. В ньому величезна кількість місць, багатих на спогади, настільки різноманітних, але однозначно дуже особливих і дорогих".

MONATIK — LOVE IT ритм

№2 Одеса

“Любов! Любов! Любов! Місто, яке з першого відвідування викликає залежність. Місто, в якому зняті такі відео роботи як "Кружит" і "Vitamin D". Це рідне місто нашого улюбленого режисера Таню Муиньо! В Одесі живуть чудові, світлі, вже такі рідні, талановиті люди. У цьому місті я зараз пишу ці відповіді)) Одеса-Поетеса!"

MONATIK - Vitamin D

№3 Луцьк

“Рідне місто. Місто перших поцілунків, поганих і хороших оцінок, перших танців і переломів. Місто дитинства, юнацтва. Місто найсмачнішої Піци і найпершої музики".

№4 Львів

“Місто неймовірної краси, смакоти і натхнення. Серце культурної спадщини України. До швидкої зустрічі!"

"Луцьк - місто перших поцілунків", на фото Дмитро з дружиною Іриною

№5 Харків

"Місто, в якому були створені перші пісні, які увійшли в перший альбом S. S. D. (такі як "ДыМ" і "Прости"). Місто, просочене творчістю, і багате талантами. Кращі Бі-Бої, в моєму суб'єктивному розумінні, завжди були з Харкова".

До речі. зазначимо, що вже 25 серпня на телеканалі "1+1" старутет новий сезон Танці з зірками 2019. У попередні сезони в трійку журі проекту також входив і MONATIK. Але цього разу виконавець відправляється в масштабний тур. Тому його місце займе всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес.

Також нагадаємо, що раніше дружина MONATIK'а Ірина зачарувала мережу фото з синочками. Також Ірина показала запальний танець Дмитра з сином!