Вихідні під знаком молодика: астрологи назвали головних щасливчиків в ці дні

Гороскоп на липень говорить про те, що перша декада місяця була досить напруженою і складною. А ось після молодика 10 липня ситуація у багатьох почне змінюватися в кращу сторону.

Астрологи розповіли, що чекає на вихідних, 10 і 11 липня, і назвали головних щасливчиків в ці дні. Про це повідомляє ТСН.

Гороскоп на вихідні для всіх

Субота стане чарівним днем, оскільки енергетика буде дуже світлою і допоможе втілити в життя найзаповітніші бажання. Сильно проявляти активність в суботу не варто, але скласти плани на найближчий місяць, зарядитися позитивом – потрібно обов'язково.

У неділю можна проявити більше активності, і в деяких ситуаціях навіть не варто втрачати часу – потрібно діяти. Цей день створений для творення, благодійності, допомоги іншим людям. Все, що буде віддано і витрачено – повернеться найближчим часом в багаторазовому обсязі.

Знаки зодіаку - щасливчики вихідних

Овен

Удача посміхнеться в професійній сфері й особливо пощастить тим, хто замислювався про зміну роботи. Можливо надійде пропозиція, від якої буде складно відмовитися. Не поспішайте давати відповідь відразу - дайте ці два вихідних дні й собі, і роботодавцю. Дізнайтеся більше, обміркуйте варіанти, зважте всі "за" і "проти".

Близнюки

Вихідні подарують можливість зайнятися улюбленою справою - шопінгом. Всі необхідні умови складуться найкращим чином - фінанси, вільний час і настрій. Якщо раптом вам не захочеться виходити з дому через спеку, то скористайтеся можливістю покупок в Інтернеті.

Діва

Астрологи рекомендують Дівам зайнятися на вихідних своєю зовнішністю. Найкраще це робити за допомогою стиліста, але ви зможете впоратися з цим завданням і самостійно - вигрібайте з шафи весь вміст і спробуйте скласти нові комбінації. Цього заняття вам вистачить на всі вихідні - і настрій покращиться.

Небезпеки Молодика

За словами астролога Марини Скаді, 10 липня очікується небезпечний період, коли Місяць буде без курсу – з 19:10 до 03:20. В цей час є ризик зробити помилку, за яку потім доведеться довго розплачуватися. Цей час підходить для самоаналізу і виявлення своїх слабких сторін. Враження від подій, які відбудуться після 7 години вечора 10 липня, можуть бути оманливими та суперечливими.

Молодик в Раку 10 липня 2021 року