Зірки подарують романтичні пригоди цим щасливчикам: кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні

Гороскоп на другий тиждень липня обіцяє досить складний період. Можливі затримки в справах, дрібні негаразди та конфлікти у всіх сферах з життя – з друзями, колегами, рідними та близькими людьми. Але стриманість в емоціях допоможе обійти всі неприємності стороною.

Астрологи розповіли, кого в найближчий тиждень накриє хвилями кохання і зірки приготували романтичні сюрпризи. Про це повідомляє SlovoFraza.

Близнюки

Зірки обіцяють в найближчий тиждень багато нових і корисних знайомств. Для тих, хто знаходиться в пошуку, варто уважніше придивлятися до співрозмовників. Кількість претендентів на роль другої половинки почне рости в геометричній прогресії – не помиліться при виборі.

Лев

Щоб ваша любов не пропливла повз - дотримуйтесь важливого закону: "кохай та будеш коханим". Не бійтеся показувати свої почуття іншій людині, оскільки тільки відкритість - найкращий спосіб отримати любов у відповідь на любов.

Діва

Зірки та планети подарують Дівам море харизми й чарівності і їх чекає вдалий період для нових знайомств або переходу у відносинах на новий рівень. Постарайтеся навчитися розбиратися в людях, щоб зробити правильний вибір.

Стрілець

Шанси на успіх у протилежної статі сильно зростуть - Стрільці стануть чарівними та продуктивними. Успіх може стати запаморочливим, бо протилежна стать буде просто сходити з розуму. А вже почуття гумору точно змусить закохатися - це ж найкоротший шлях до серця іншої людини.